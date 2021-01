Súria celebra Sant Sebastià amb un pregó d'homenatge al món sanitari

Súria ha viscut aquest dimecres 20 de gener una Festa de Sant Sebastià especial a causa de les limitacions imposades per la pandèmia, una situació excepcional en tota la història de la tradició del Vot de Poble. Enguany, la celebració s'ha convertit en un reconeixement al personal sanitari i a les persones i famílies que han patit o pateixen la covid.

L'actual situació sanitària ha fet més present que mai l'origen del Vot de Poble, que va néixer com a homenatge i record als suriencs i surienques que l'any 1885 van patir l'epidèmia de còlera que es va convertir en la tragèdia més gran viscuda a Súria en temps de pau.

El pregó de festes i la missa solemne de renovació del Vot de Poble han estat els únics actes presencials del programa, celebrats amb limitació d'aforament i altres mesures de prevenció anti-covid. Els dos actes han estat retransmesos en directes pel canal de l'Ajuntament a YouTube, en el qual poden ser reproduïts.

Enguany, el pregó de la Festa de Sant Sebastià va anar a càrrec d'Alba Arocas, coordinadora de l'equip de vacunació per a la covid a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès.

L'acte va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila, amb la presència de l'alcalde Albert Coberó; la regidora de Festes, Alba Santamaria; i representants de tots els grups polítics de la corporació municipal. En el seu pregó, Arocas va descriure les grans dificultats que la pandèmia ha provocat en el sistema de salut i els seus professionals, enfrontats a "una situació que no havíem viscut mai". La pregonera va advertir que la tercera onada de la pandèmia està sent "molt forta" i que genera "situacions d'esgotament" en el personal sanitari, però que l'inici de la vacunació ofereix "un punt d'esperança". Malgrat això, va posar en relleu que és necessari "no relaxar-se" i seguir estrictament totes les mesures que puguin ajudar a reduir les elevades xifres d'incidència actuals.

En la seva intervenció, l'alcalde Albert Coberó va fer un reconeixement al treball del personal de la salut i a la qualitat del sistema sanitari, posada de manifest en l'actual situació, remarcant que és necessari "no normalitzar" ni acostumar-se als nivells d'afectació que ha assolit la pandèmia. El batlle surienc va recordar que segueix sent imprescindible "tenir cura" i complir les recomanacions sanitàries.

Per la seva banda, la regidora de Festes va explicar que, en l'actual situació sanitària, la renovació del Vot de Poble "pren més sentit que mai", i que per aquest motiu, l'Ajuntament de Súria "no ha volgut renunciar" a la seva celebració, tot i que ha estat necessari suspendre alguns dels seus actes tradicionals i aplicar les mesures anti-covid als que s'han pogut portar a terme.

L'actual situació de pandèmia també ha estat molt present en la missa solemne de renovació del Vot de Poble, que ha tingut lloc aquest dimecres 20 de gener a l'església parroquial de Sant Cristòfol. En el transcurs de la cerimònia, el rector de Súria, Joan F. Casals, ha remarcat que "el Vot de Poble ens agermana" i pot ajudar el conjunt de la vila a "créixer" i a "oferir el millor" en l'actual temps de pandèmia.

Enguany, una de les novetats de la festa ha estat, precisament, l'estrena d'un web dedicat a l'origen del Vot de Poble a partir de l'exposició "Epidèmia, solidaritat i progrés", que roman exposada de forma permanent a l'espai museïtzat de l'Església del Roser. Aquest nou web vol ser un nou element de difusió permanent sobre l'epidèmia de còlera de 1885 i la seva petjada en les posteriors generacions de suriencs i surienques.

El programa de la Festa de Sant Sebastià ha continuat aquest dimecres amb l'emissió de l'obra "Políticament incorrecte" de Ray Cooney a través del canal del Foment Cultural a YouTube, en substitució de la tradicional representació teatral d'aquesta diada.

El proper diumenge 24 de gener, el canal del Foment Cultural a YouTube també emetrà l'obra musical "T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré" de Joe Dipietro, a partir de les 6 de la tarda, dins del programa de la Festa de Sant Sebastià.