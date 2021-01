El Bages viu unes festes d'hivern de mínims i amb el suport d'Internet

L'excepcionalitat provocada per la pandèmia també s'està deixant notar, i molt, en les festes patronals a l'entorn de Sant Antoni, Sant Sebastià, Sant Fruitós i Sant Vicenç que diverses poblacions del Bages i el Moianès estan celebrant o haurien de celebrar aquests dies. La distància, la mascareta, i l'aforament restringit imperen en l'escassetat d'actes presencials que s'han mantingut en poblacions com Súria, Monistrol de Montserrat o Sant Fruitós de Bages, que enguany han tibat més que mai de les xarxes, i sobretot de YouTube per fer-hi retransmissions. Altres, com Sant Vicenç de Castellet, Moià o Castellterçol, directament han decidit suprimir tot el programa malgrat es tracti de celebracions molt sentides pel seu arrelament i tradició al poble.

Súria és un dels municipis que s'ha mantingut més ferm en la festa, tot i que també ha estat de mínims i amb restriccions. El plat fort és el 20 de gener, Sant Sebastià, una diada que enguany es va convertir en un reconeixement al personal sanitari i a qui ha patit o pateix la covid. A més, l'actual situació sanitària ha fet més present que mai l'origen del vot de poble, que va néixer com a homenatge i record als veïns que l'any 1885 van patir l'epidèmia de còlera.

El pregó i la missa solemne han estat els únics actes presencials del programa, i en tots dos casos es va fer una transmissió en directe pel canal de l'Ajuntament a YouTube. Així mateix, la representació teatral d'aquesta diada s'ha substituït enguany per una emissió per les xarxes. Dimecres es va emetre pel canal del Foment Cultural a YouTube l'obra «Políticament incorrecte», i diumenge, 24 de gener, el mateix canal emetrà el musical «T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré», a les 6.

Monistrol de Montserrat també va viure dimecres la festivitat de Sant Sebastià però sense el ball del Bo-Bo, un dels grans reclams que no s'havia hagut d'anul·lar mai des de la guerra civil. El vot de poble, doncs, s'ha cenyit enguany en les celebracions religioses (tot i que s'ha obert l'església unes hores per poder venerar la imatge). Han estat tres, que s'han fet en petit comitè i s'han transmès per Internet, amb un seguiment de més d'un miler de persones.

Sant Fruitós feia ahir una missa també en petit comitè per honorar el patró, però enguany el pregó s'ha traslladat a dissabte, 23 de gener, i serà transmès per Internet. També s'han fet actes culturals a nivell reduït, i aquest cap de setmana hi haurà teatre i una cursa d'orientació.