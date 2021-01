Sant Fruitós exposa el projecte de punts de càrrega de vehicles elèctrics en una jornada de l'ICAE

El servei de recàrrega per a vehicles elèctrics de Sant Fruitós de Bages ha estat un dels casos exposats durant la jornada impulsada des de l'Institut Català d'Energia, i en el marc de l'Aliança de municipis per a la interoperativitat, per afrontar les virtuts i les mancances dels projectes de recàrrega de vehicles elèctrics als municipis.

Concretament la trobada ha servit per posar sobre la taula la transició de les actuals estacions de recàrrega gratuïtes a estacions de pagament, per tal de poder-les fer sostenibles econòmicament. En el cas de Sant Fruitós de Bages suposen actualment un cost de 25.000 euros anuals. A banda també s'ha exposat la problemàtica del mal ús dels carregadors per part d'alguns usuaris que deixen estacionat el vehicle un cop la recàrrega ja ha finalitzat.

Recordem que aquesta Aliança és una plataforma per compartir de les dades dels equips de recàrrega que permet amb qualsevol targeta poder utilitzar el punt de recàrrega de qualsevol municipi o entitat pública que en forma part. A més també permet saber les característiques de cada aparell i la seva disponibilitat.

Actualment formen part de l'Aliança els ajuntaments de Sant Fruitós de Bages, Barcelona, Reus, Lleida, Girona, l'AMB, Amposta, Cambrils, Cabrera de Mar i Molins de Rei.