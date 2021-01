Educació inicia el procés per ampliar l'institut escola del Pont de Vilomara

El Departament d'Educació ha posat fil a l'agulla per definir el projecte d'ampliació de l'institut escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara, que, des del curs passat, imparteix estudis de secundària. El centre, que enguany ha incorporat un mòdul provisional per als alumnes d'ESO, està en espera d'ampliar les instal·lacions actuals per encabir tot l'alumnat del centre, des de P3 fins a quart d'ESO. En aquests moments, el departament està recollint les aportacions de la comunitat educativa abans de redactar el projecte d'ampliació.

Després de convertir-se en institut escola, el centre educatiu del Pont de Vilomara, que té dues línies, està pendent de l'ampliació de l'edifici. L'any passat es va incorporar el primer d'ESO a les mateixes dependències de l'escola que fa redistribuir els espais, però per a l'actual curs, amb la incorporació de segon d'ESO, ja es feia necessària una ampliació. Per aquest motiu, en espera de l'equipament definitiu, aquest curs s'ha instal·lat al pati un mòdul provisional destinat als estudiants de secundària.

Segons el departament d'Educació, l'ampliació de l'institut escola del Pont de Vilomara «està en la llista de centres que el departament té previst fer mitjançant el procediment de projecte i obra, que redueix el temps, tant de l'adjudicació (una sola licitació) com de la construcció, ja que se sol fer amb un sistema prefabricat». Segons les mateixes fonts, un cop adjudicat, hi haurà un termini per redactar el projecte, que «haurà de complir uns criteris bàsics i, en la mesura que sigui possible, les peticions de la comunitat educativa que ens farà arribar després del procés participatiu que s'està fent». A partir d'aquí, es començarà a construir.

La idea inicial és que l'ampliació del centre es faci per sobre la pista poliesportiva municipal que hi ha annexa a l'escola. En aquest sentit, el departament afirma que té un estudi previ en què la ubicació a la pista poliesportiva que l'Ajuntament ha posat en disposició de la Generalitat «és viable ja que a priori sembla que és el lloc més adient, però el redactor del projecte que guanyi el concurs pot proposar una altra solució sempre que es compleixin els requisits del concurs». Pel que fa als costos i als terminis d'execució, segons el departament, encara no estan determinats «perquè depenen del sistema constructiu que guanyi la licitació».

D'altra banda, la directora de l'institut escola Pompeu Fabra, Montserrat Puig, celebra que s'iniciï el procés per a l'ampliació i assegura que la comunitat educativa ha rebut amb «il·lusió» el fet de poder fer aportacions al projecte. Creu que «és important que s'entengui que no és un nou institut sinó una ampliació», de manera que «tots compartirem alguns espais i això facilitarà que ens sentim un sol centre».