La velocitat de propagació al Bages baixa mig punt en set dies

La velocitat de propagació del coronavirus s'ha frenat notablement al Bages durant la darrera setmana. Així, segons l'actualització d'ahir de dades del Departament de Salut de la Generalitat, la Rt, a la comarca és de 0,81, mentre que fa una setmana era d'1,32. Això significa que s'ha reduït en més de mig punt i que per cada 100 contagiats n'hi ha 81 de nous enfront dels 132 de fa una setmana. Amb aquesta xifra, a més, la comarca es manté per sota de Catalunya, on ahir la Rt va quedar per sota d'1, amb 0,97 punts, cinc dècimes menys que divendres, quan era d'1,02.

Pel que fa al risc de rebrot, al Bages aquest risc ahir es va situar en els 505 punts enfront dels 930 de set dies abans. Les dades fetes públiques ahir, que corresponen a la setmana del 13 al 19 de gener, revelen també que al Bages es van confirmar un total de 484 nous positius per PCR o test d'antígens. Es tracta de gairebé dos-cents casos menys que la setmana anterior, malgrat que en l'última s'han fet 8.925 testos i la setmana abans se'n van fer 6.253.

Pel que fa a la resta de comarques de l'àmbit de Regió7, la Cerdanya i també el Moianès són les que tenen un velocitat de transmissió més elevada del virus, totes dues amb una Rt d'1,20.

Tot i això, la situació de les dues comarques és molt diferent. A la Cerdanya, la setmana anterior la Rt era molt més baixa, de 0,51, i també el risc de rebrot, que ha passat de 576 punts a 640.

Al Moianès, en canvi, la tendència és decreixent i l'1,20 actual és molt inferior a la taxa de 2,36 de fa una setmana. També s'ha reduït el risc de rebrot gairebé a la meitat i ha passat de 991 punts a 513.

Al Berguedà, el virus també retrocedeix i la taxa de contagis ha passat d'1,46 a 0,85, i el risc de rebrot és de 523 punts, mentre que una setmana abans era de 971. Pel que fa a nous casos, se n'han detectat 96, que són 44 menys que la setmana anterior, malgrat que, com al Bages, s'hi han fet més testos.

Al Solsonès, hi ha un espectacular descens de la velocitat de contagis, s'ha passat de 3,38 a 0,62 en una setmana. En els set últims dies s'han detectat 61 casos nous enfront dels 109 dels set dies anteriors. El risc de rebrot queda en 758 punts.

A l'Anoia, l'Rt es manté per sobre d'1, amb 1,01 punts, i el risc de rebrot és de 641, i a l'Alt Urgell, l'Rt és de 0,72, amb un risc de 433.