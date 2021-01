Castellbell refà l'ajuntament per dins amb una reforma que acabarà abans de l'estiu

Castellbell i el Vilar ha fet un rentat de cara de la façana de l'Ajuntament i ara ha traslladat a l'interior els treballs de reforma de l'edifici, que van començar al setembre i que, si no hi ha cap imprevist meteorològic o originat per la pandèmia que en condicioni la continuïtat, s'acabaran abans de l'estiu, segons ha apuntat l'alcaldessa, Montse Badia.

Es tracta d'una reforma pràcticament integral de l'edifici, amb una redistribució interna dels espais que l'han de convertir en un ajuntament modern «i adaptat a les necessitats actuals», després d'anys de funcionament sense reformes quan, per altra banda, «hem anat creixent com a administració, amb l'adopció de més competències i serveis i la incorporació de més personal», diu l'alcaldessa. Per tot plegat, l'edifici havia quedat «del tot obsolet» tant a nivell d'espais com de mobilitat, i sense les mesures d'accessibilitat adequades, afegeix Badia.

De fet, la reforma va venir motivada per l'esfondrament de part de la coberta l'any 2015, que ja va obligar a fer unes actuacions d'emergència i una redistribució provisional d'espais a l'espera d'una intervenció més en profunditat, que s'està fent ara, i que transformarà l'espai interior, per bé que es preservaran elements que recordin com era aquest edifici els anys 30. Així s'ha fet amb el sanejament de la façana, que ha recuperat el seu aspecte original amb pedra vista.

De la intervenció a la façana, s'ha passat a l'interior, on ja s'han fet alguns enderrocs i s'ha obert l'espai per a la caixa de l'ascensor (fins ara no n'hi havia) que comunicarà les diverses plantes. També s'haurà de refer la coberta, i es preveuen obres que afectaran el pati, part de les plantes baixa i primera, i se n'habilitarà una de nova sota teulada, que servirà de sala polivalent per a exposicions, xerrades o altres activitats. Igualment, es disposarà de més sales i despatxos, i es refarà la instal·lació elèctrica, de calefacció i climatització, i s'actualitzaran els sistemes de protecció contra incendis.



90 anys després de l'estrena

La reforma integral de l'edifici arribarà just 90 anys després que l'Ajuntament de Castellbell es traslladés del barri del Vilar al nou emplaçament del Borràs, poc després de la proclamació de la Segona República l'abril del 1931. És una coincidència no buscada, explica Badia, però que dona un valor afegit a la reforma.

L'estrena es farà amb totes les obres completades, i això inclou la nova sala de plens a l'antiga biblioteca , que a partir de la reforma connectarà amb l'Ajuntament.