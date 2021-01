Els grups confinats a centres educatius es dupliquen durant la segona setmana

L'afectació de la covid 19 en els centres educatius de la Catalunya Central ha duplicat en una setmana tant el nombre de grups com de persones que s'han hagut de confinar. Amb dades extretes del portal Traçacovid (activat des d'inici de curs pel departament de Salut), les sis comarques que formen aquesta vegueria (Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès, Anoia i Osona) han tancat la segona setmana d'aquest trimestre amb un total de 172 grups confinats (distribuïts entre 96 centres), el que afecta un total de 3.920 persones, entre alumnes i professionals. Aquestes xifres suposen que, en una setmana, l'augment del nombre de grups ha estat del 97,7% (són 85 més que en el tancament de la primera setmana), mentre que el de persones confinades que formen part d'aquests grups és del 100,6% (s'ha passat de 1.954 a 3.920).

Ara bé, una vegada més cal posar en context aquestes xifres. D'una banda, cal tenir present que parlem de la segona setmana del trimestre en comparació a la primera, que arrencava de zero. És a dir, el curs va començar l'11 de gener sense cap grup confinat, ja que encara que hi hagués positius no hi havia hagut contacte dins les aules. Això també significa que els confinaments que es van haver d'establir durant aquella primera setmana (amb quarantenes de 10 dies) encara eren vigents en el tancament d'aquesta segona i que, per tant, les xifres s'han acumulat. És a dir, només s'han sumat confinaments, però encara no s'hi havia registrat pràcticament cap desconfinament (per tant, gairebé no se n'han restat de la setmana inicial).

També per contextualitzar aquestes xifres, cal subratllar que el nombre de grups confinats a la Catalunya Central (derivats del fet que s'hi hagi detectat com a mínim un positiu de coronavirus) equival al 3,3% del total, ja que són 172 d'un global de 5.201. Pel que fa al nombre de centres que tenen com a mínim una classe confinada són un de cada cinc (96 de 441).



Més ràpid que en el primer trimestre

Si agafem con a referència el nombre de grups confinats i ho comparem amb el primer semestre, els 172 que hi ha ara se situarien entre el que es va produir llavors entre la cinquena i la sisena setmana, després d'un creixement progressiu des de l'inici de curs que va arribar al seu màxim a la setena setmana (239 grups l'1 de novembre). Llavors va iniciar un descens, fins als 60 grups que hi havia el 13 de desembre.

Osona torna a ser la comarca (ja va passar al llarg del primer trimestre) que concentra un nombre més elevat de grups i persones confinades derivats del contacte amb positius a escoles de primària, instituts i llars d'infants. El 41% de les classes de la Catalunya Central que ara s'han hagut d'estar a casa corresponen a aquesta demarcació.

El Solsonès ha passat de no tenir cap grup confinat a tenir-ne 9, mentre que el Moianès també va tancar la primera setmana amb zero, i ara té 2 grups. A la Cerdanya han passat d'1 a 2.

De les comarques que ja van acabar la primera setmana amb un nombre significatiu de grups confinats, al Bages és on més han augmentat en nombres relatius, ja que ha passat de 22 a 48 (un creixement del 118%). També es més que dupliquen a l'Anoia, que ha passat de 17 grups a 36. L'única comarca que va contra corrent, però en aquest cas en sentit positiu, és el Berguedà, que va tancar la segona setmana amb cinc grups confinats, un menys en la primera.



Les últimes dades, a la baixa

A nivell de tot Catalunya, i en aquest cas amb les dades actualitzades de dilluns, els grups escolars confinats per covid-19 havien baixat amb relació amb la penúltima referència. Ahir eren 2.331, 370 menys que en el darrer balanç, segons les dades del Departament d'Educació. Representen el 3,24% del total. Hi havia 55.953 persones confinades, 9.169 menys que en el darrer balanç: 53.124 alumnes (-8.719), 2.657 docents i personal d'administració i serveis (-429) i 172 de personal extern (-21). Els positius acumulats són 43.877, 984 més que en el balanç anterior. En els darrers deu dies s'han registrat 4.737 positius als centres educatius.



Castellfollit ja no té l'escola confinada

L'inici de la tercera setmana del trimestre ha permès la reobertura de l'escola Coll de Gossem de Castellfollit del Boix, ja que ha completat el confinament total que han hagut de fer des del 13 de gener quan, tal i com va explicar aquest diari, es va detectar un positiu. Aquest centre, que és una escola rural, funciona amb un sol grup de 20 alumnes, i per això es va haver de confinar per complet.