Junts constitueix equips locals a Sant Joan, Sant Vicenç, Sant Fruitós i Sallent

Per l'esquerra, Montse Roca, Ester Sànchez, Eduard Mata i Jaume Capdevila JUNTS BAGES

La formació Junts ha constituït els seus propis equips locals a Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós de Bages, i Sallent. D'aquesta manera s'uneixen a Manresa, que fa uns dies ja va escollir Lluïsa Tulleuda com a coordinadora local del partit en aquesta ciutat.

A l'elecció de Tulleuda, s'hi han afegit ara Eduard Mata com a coordinador local de Sant Joan, Ester Sànchez a Sant Vicenç, Montse Roca a Sant Fruitós, i Jaume Capdevila a Sallent. En cada cas el coordinador local està acompanyat per un responsable d'organització, un responsable de política municipal, i un altre de comunicació, a banda dels vocals.

Eduard Mata, que és regidor de Junts per Sant Joan en aquest Ajuntament, destaca «la importància que puguem començar a teixir xarxa a tot el Bages i presència a tots els municipis de cara els reptes que tenim com a Sant Joan i com a comarca amb la vista posada a les pròximes eleccions del 14F i a les municipals del 2023».

Per la seva banda, la nova coordinadora a Sant Vicenç, Ester Sánchez, posa en valor la tasca que fins ara ha estat duent a terme l'executiva comarcal del partit, i apunta que «estem molt satisfets, tot l'equip, de formar part d'un projecte tant il·lusionant i engrescador com Junts». Al mateix temps, expressava la voluntat de donar «total suport al grup municipal, per continuar treballant pel projecte de poble que tenim».

Montserrat Roca, escollida com a líder del partit a Sant Fruitós, també mostrava la seva satisfacció pel suport rebut i deixava clar que «treballarem i escoltarem a tothom per fer un Sant Fruitós millor, amb projectes que realment siguin útils i necessaris per al poble». Roca posava en valor el procés telemàtic i la qualitat democràtica d'aquest municipi.

Finalment, Jaume Capdevila, escollit a Sallent, s'expressa en la mateixa línia i apunta que «continuarem treballant pel Sallent que volem i estarem al costat de les entitats i associacions per ser al costat de la gent i les seves preocupacions».

Junts Bages preveu mantenir el seu desplegament per la comarca, amb la constitució de més equips locals les properes setmanes.