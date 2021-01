Sant Fruitós clou una festa major d'hivern de format reduït

Sant Fruitós ha posat el punt i final aquest cap de setmana a una festa major d'hivern celebrada amb format molt reduït i amb un doble pregó (com ja és habitual), però en aquest cas retransmès a través de diferents plataformes. Aquest acte, que va tenir com a escenari el Teatre del Casal Cultural, sense públic, i es va poder veure a través dels canals de YouTube i d'Instagram del consistori, va tenir com a protagonistes l'activista cultural Enric Rafart, i Irene Kosanovic –del col·lectiu feminista Mai sense veu, en el pregó jove. L'acte fou presentat per Laia Cererols i presidit per l'alcaldessa, Àdria Mazcuñan, i la regidora de Cultura, Laia Feliu.

Enric Rafart va fer un repàs a la seva vida al poble, des de les vivències infantils –recordant, per exemple, a la iaia Montserrat amb els seus remeis casolans- fins a la seva jubilació com a conserge de l'escola Monsenyor Gibert, i passant per les seves col·laboracions amb les corals locals, la direcció dels grups teatrals Montpeitan's i de Els Pastorets, i també per la seva etapa com a regidor de Cultura durant una legislatura. Un relat amè i emotiu, amanit amb escrits, versos, cançons i corrandes.

En el torn del pregó jove, Irene Kosanovic, del col·lectiu feminista Mai sense veu, va explicar que l'entitat feia quatre anys que s'havia creat i que vol ser una eina de transformació social vinculada al moviment feminista: "Volem encoratjar a les dones i a les noies del poble acompanyar-nos en aquest trajecte, també a estimar-se elles mateixes i a les altres". Acabà el pregó, amb aquesta frase: "Som arrel i ales. Les arrels hem germinat a Sant Fruitós de Bages i el feminisme ens ha donat les ales".

Es va cloure l'acte fent un reconeixement a una entitat del municipi, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, per la seva tasca especialment aquest darrer any.

La darrera de les edicions programades de la cursa popular d'orientació ha clos el programa d'actes festiu. Es tractava d'una proposta lúdico-esportiva per realitzar en família per la zona de Les Brucardes, on cada grup bombolla podia realitzar de forma lliure un recorregut d'entre 4 i 5 km per un traçat apte per a totes les edats. Aquesta activitat consistia en seguir les pistes d'un mapa per tal de trobar valises que permetien descobrir als participants diferents indrets naturals del municipi.