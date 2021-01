El Consell Comarcal del Bages aprova per unanimitat garantir el dret a l'avortament a la Catalunya Central

El Ple del Consell Comarcal del Bages ha aprovat una moció per garantir plenament el dret a l'avortament a la Catalunya Central. Com ja han fet ajuntaments de la comarca i de la Catalunya Central, el Consell Comarcal va portar al Ple, a instàncies de la CUP, una moció en què demana que la Fundació Althaia es comprometi a garantir els avortaments a l'Hospital de Sant Joan de Déu. La moció, que es va esmenar conjuntament amb tots els grups comarcals, es va aprovar per unanimitat.

El text que aprovat al Ple del Consell Comarcal del Bages i que va defensar la consellera de la CUP Roser Alegre, com a grup proposant de la moció, expressa el compromís del Consell Comarcal per garantir els drets de la salut sexual i reproductiva de les dones i a la interrupció voluntària de l'embaràs. Al mateix temps demana el compromís per part d'Althaia a garantir aquest dret a l'Hospital de Sant Joan dé Déu, com a hospital de referència pels ciutadans del Bages, i que CatSalut garanteixi una oferta adequada d'atenció a la interrupció voluntària de l'embaràs amb totes les entitats proveïdores dels serveis sanitaris de la Catalunya Central amb un replantejament dels recursos actuals, per fer-los més accessibles i adequats al nostre territori.

A més, el Consell Comarcal també sol·licita formar part del Patronat d'Alhtaia. Segons la portaveu de la CUP al Consell Comarcal «si Sant Joan de Déu és el centre de referència de la comarca no s'entén que aquest ens comarcal, que representa al conjunt de pobles i municipis del Bages, no hi tingui representació».

La moció aprovada al Consell Comarcal se suma així al compromís i reclamacions fetes des de diversos ajuntaments del Bages i la Catalunya Central per garantir plenament el dret a l'avortament. Fins a dia d'avui, els ajuntaments que han votat a favor de la moció són els de Santpedor, Sallent, Calders i Guixers. A tots ells el text ha estat aprovat per unanimitat. Aquesta setmana també es debatrà als plens dels ajuntaments de Navarcles, Moià, Artés, Solsona i Monistrol de Montserrat.