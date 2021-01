Bages Turisme busca noves empreses per integrar als programes de qualitat i sostenibilitat del territori

Bages Turisme busca noves empreses que vulguin adherir-se als programes PIT i Biosphere, dissenyats per impulsar la qualitat turística i el compromís vers la sostenibilitat de les empreses del sector del turisme de la comarca del Bages i de l'àmbit del Geoparc de la Catalunya Central. Per aquest motiu, el dijous 4 de febrer tindrà lloc una jornada de sensibilització adreçada a totes les empreses que hi estiguin interessades i vulguin informar-se del seu funcionament. Es farà de 10 a 11.20 h. del matí, per videoconferència, i cal inscriure's prèviament.

En l'actualitat al Bages hi ha més de 70 equipaments que disposen del distintiu PIT (Punt d'Informació Turística). Es tracta d'equipaments i entitats que complementen el servei d'atenció al visitant que ja ofereixen les oficines de turisme de la comarca, i que poden ser des d'allotjaments fins a empreses d'activitats, restaurants, botigues o equipaments públics com ara les biblioteques. Les empreses que segueixen el programa PIT adquireixen coneixements i eines per poder informar, orientar i acompanyar els turistes que visiten la comarca alhora que el programa els serveix d'espai de comunicació i relació amb les empreses de la comarca del sector turístic.

El segell Biosphere Responsible Tourisme, per la seva banda, és un distintiu de qualitat que reconeix les empreses i els establiments compromesos amb la sostenibilitat i els ofereix assessorament perquè la seva gestió interna sigui el màxim d'eficient a través de manuals de bones pràctiques (gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient, les condicions laborals, la cultura popular, els habitants de la regió i el desenvolupament social i econòmic). En el cas concret de la comarca del Bages, el segell va acompanyat també del distintiu d'empresa adherida al Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. En aquests moments ja hi ha una cinquantena d'empreses i organismes que disposen del segell Biosphere al Bages.

El conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, afirma que "en el moment que estem vivint, de gran complexitat per al sector turístic, pot ser també un moment per a la reflexió i per incorporar la qualitat i la sostenibilitat en els negocis per tal que quan puguin tornar a treballar siguin més competitius". Per això, anima a les empreses a apuntar-se en aquesta edició 2020 dels programes PIT i Biosphere.