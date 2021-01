Endesa inverteix més d'1,6 milions d'euros en l'automatització de la xarxa elèctrica a la Catalunya Central

Endesa ha instal·lat 89 telecomandaments en centres de transformació de la Catalunya Central durant el 2020 amb un cost d'1,65 milions d'euros. Son sistemes de control remot per fer treballs a la xarxa a distància. Es calcula que amb aquesta tecnologia es pot reduir en un 20% el temps d'interrupció en cas que hi hagi una incidència i millorar així la continuïtat del servei. La millora beneficiarà una cinquantena de municipis de la zona de forma directa. Es tracta d'una actuació inclosa en el Pla de Qualitat d'Endes que té com a objectiu final avançar en un model de gestió "més eficient" de la xarxa mitjançant l'automatització de les seves infraestructures, un element bàsic per a les anomenades xarxes intel·ligents o 'smart grids'.

Aquests sistemes de control remot permeten realitzar maniobres d'operació a distància. Així, des del Centre de Control que Endesa té a Barcelona, es poden accionar a distància els dispositius de les instal·lacions sense haver de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències, ja siguin pròpies o derivades de l'acció d'agents externs. El Centre de Control rep informació que permet detectar i aïllar els defectes que puguin produir-se a la xarxa mitjançant els elements de detecció de pas de defecte.

D'aquesta manera "s'estalvia temps en la localització d'avaries, amb la conseqüent reducció del temps d'interrupció del subministrament elèctric als clients que s'alimenten d'aquestes instal·lacions".

En un comunicat, Endesa remarca que està destinant una inversió important en la tecnificació de la seva xarxa per "dotar la infraestructura elèctrica dels darrers avenços tecnològics, amb l'objectiu de donar una resposta adequada a les especificitats del territori i a les necessitats del seu mercat".