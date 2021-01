L'Escola Collbaix de Sant Joan instal·la un sensor de CO2 per prevenir la covid a les aules

L'Escola Collbaix, de Sant Joan de Vilatorrada, ha fet un pas més en les mesures per lluitar contra la covid-19 a les aules amb la instal·lació d'un sensor de CO2, que mesura la qualitat de l'aire d'una aula i genera una alerta immediata en el moment en què calgui ventilar l'espai. D'aquesta manera, es pot garantir el màxim confort tèrmic, ja que es podrà regular amb exactitud quin tipus de renovació de l'aire cal fer en cada moment, com ara l'obertura de portes o finestres. Com més alta és la concentració de CO2 més elevada és la possibilitat que les partícules (aerosols) que s'expulsen a l'expirar es puguin convertir en potencials vectors de contagi, en cas que hi hagués alguna persona infectada del virus a l'aula.

El sensor de CO2 s'ha pogut instal·lar gràcies a l'acord de col·laboració amb AKO, empresa catalana experta en la detecció de gasos, que ha triat l'Escola Collbaix com a primer centre educatiu en què duu a terme un pla pilot amb aquests mesuradors. Addicionalment, aquest sensor permet monitoritzar les dades recollides en temps real durant les 24h a través de qualsevol dispositiu amb accés a Internet, ja que el sensor de CO2 compta amb un mòdem incorporat que envia les dades al núvol mitjançant connectivitat IoT. Donat que aquest sensor es traslladarà a diferents punts de l'escola, es podrà personalitzar el tipus de ventilació que caldrà fer en cada moment en els diferents espais del centre.

Malgrat acabar el primer trimestre sense cap contagi a les aules i, per tant, sense cap grup confinat, l'Escola Collbaix considera que «cal continuar extremant les mesures de prevenció contra la covid-19». A més, és important poder mantenir una bona temperatura a l'aula». El director del centre, Rafa Gordillo, es mostra «molt agraït a l'empresa AKO», que els han proporcionat «un recurs preventiu contra la covid-19 que no ha arribat del Departament d'Educació».

Per la seva part, el cap de recerca d'AKO, Xavier Albets, ha assegurat que per a la seva empresa «és un plaer poder contribuir a què les escoles del país puguin ser el màxim de segures i confortables. A més, Albets ha afegit que «aquest tipus d'instal·lacions ens permeten seguir augmentant el nostre coneixement sobre la capacitat d'acumulació del CO2 provinent de la respiració humana en diferents entorns i , igualment, estimar els riscos de propagació del SARS-CoV-2 que hem aconseguit modelar al núvol».