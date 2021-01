Navarcles aprova el nou Pla Local de Joventut pels propers quatre anys

L'Ajuntament de Navarcles ha aprovat per unanimitat el nou Pla Local de Joventut pels pròxims quatre anys, que servirà per guiar durant aquest període tots els projectes i iniciatives adreçades als joves del poble.

En total el nou pla recull 34 actuacions que es preveuen desenvolupar durant els pròxims quatre anys, entre les quals destaquen el programa d'ocupació amb 5 projectes que engloben les necessitats laborals dels joves, la reactivació del pla de drogodependències i les noves estratègies comunicatives per enfortir la difusió i contacte amb els joves. El nou pla també inclou diverses actuacions innovadores pel que fa a la participació, amb la creació de l'Assemblea Jove, dels corresponsals a l'institut, del Consell d'infants i del Consell d'entitats Jove. Unes actuacions que giren a l'entorn de quatre eixos bàsics com són l'autonomia, que inclou els àmbits d'educació, ocupació, habitatge, salut i mobilitat; el creixement personal, amb cultura, oci i esport; la transformació social, que engloba participació, igualtat i convivència; i connectivitat i comunicació.



El pla s'ha elaborat després de dur a terme una diagnosi de la realitat de la joventut de Navarcles durant gairebé tot el 2020, que s'ha hagut d'adaptar a la pandèmia. I és que, si bé normalment aquesta diagnosi es fa a partir de multitud de trobades participatives, la situació provocada per la covid només ha permès fer-ne dues, que s'han hagut de complementar amb una enquesta, un qüestionari i una padlet on el jovent navarclí ha pogut expressar-se. A més, s'han realitzat entrevistes amb diversos agents vinculats al desenvolupament de les polítiques de joventut, recollint aportacions tant des de la perspectiva tècnica com política. A banda d'això, la diagnosi a partir de la qual s'ha elaborat el nou pla també incorpora una descripció de les polítiques de joventut de Navarcles, tant d'aquelles que són liderades des del mateix programa de Joventut, com les que es desenvolupen des d'altres departaments.