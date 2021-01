Sant Fruitós encén una espelma per commemorar el Dia Internacional de les víctimes de l'Holocaust

Sant Fruitós de Bages ha tibat enguany de les xarxes socials per commemorar el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust amb l'encesa d'una espelma com a acte simbòlic que s'ha difós per Internet. Cada 27 de gener es recorda l'efemèride de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz i dels milions de persones assassinades pel nazisme per la seva pertinença a la comunitat jueva.

Enguany, a causa de la pandèmia de la covid-19 no s'han pogut realitzar els diferents actes presencials que any rere any es duen a terme arreu del món. Sant Fruitós tampoc ho ha pogut fer, però des de l'Ajuntament s'ha procedit aquest dimecres a fer l'encesa de l'espelma des de la plaça del Ressorgiment en memòria de totes les persones que van perdre la vida.

L'Ajuntament anima els veïns a seguir el mateix exemple. Això vol dir encendre la seva pròpia espelme, fer-se una fotografia i penjar-la a les xarxes amb els hashtags #HolocaustMaiMés, #SiguesLlumEnMigdelaFoscor, #BeTheLightinTheDarkness #XarxaMaiMés.