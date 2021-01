Sallent anuncia la cancel·lació definitiva del Carnaval

Carrilet, associació organitzadora del Carnaval de Sallent, ha comunicat que suspèn definitivament l'edició d'enguany de la festa, com a conseqüència de la situació d'excepcionalitat generada per la pandèmia de la covid-19.

Tot i que des de feia temps ja es tenia clar que la d'enguany no podria ser una edició normal, i que des de feia unes setmanes s'assumia que caldria renunciar al puntal d'aquesta celebració, com són les rues de disfresses i les cercaviles, ja que apleguen centenars de persones al carrer, fins als darrers dies l'entitat ha estat treballant per poder programar algunes activitats per al cap de setmana del 13 i 14 de febrer que se cenyissin al marc restrictiu actual i que, almenys, deixessin constància de l'edició d'enguany, encara que fos de mínims. De fet, tot just fa una setmana, Carrilet anunciava a través del seu compte d'Instagram que hi hauria alguns actes, sense concretar ni dies ni activitats, però que no quedaria anul·lat.

Finalment, però, i després de contactar amb el Procicat, responsables d'aquest organisme els ha informat que, en la situació d'excepcionalitat actual, com a entitat cultural no estan autoritzats per organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques, que cal recordar que, a més, coincidiria amb el cap cap de setmana de les eleccions al Parlament de Catalunya, que es mantenen fixades per al diumenge 14 de febrer.

Així, Carrilet ha comunicat aquest dijous a través del seu compte d'Instagram que «el Procicat cancel·la el Carnaval». En el text s'exposa que enguany «volíem retre homenatge als nostres avis i àvies de la millor manera que sabem fer, amb sàtira i humor», però que la situació ha obligat a la cancel·lació. L'entitat fa una crida que, perquè els dies 13 i 14, els veïns posin color al poble fent la seva activitat quotidiana: «Traieu les vostres millors gales, complements i perruques per treballar, sortir a comprar, passejar el gos, prendre el sol i, fins i tot, per anar a votar el diumenge».

La d'enguany hauria estat l'edició número 44 del Carnaval de Sallent, tot i que se n'han celebrat 46, ja que se n'han fet 43 d'hivern i 3 de versió d'estiu. Aquest és el primer cop que s'ha de suspendre d'ençà de la seva recuperació en l'actual etapa democràtica. El carnestoltes sallentí és un dels més veterans en la represa, ja que es va tornar a celebrar per primer cop el 1978, i de manera ininterrompuda fins a la situació d'aquest any.

Al llarg d'aquestes quatre dècades no ha parat de créixer fins a convertir-se en un dels carnavals de referència de la Catalunya Central, amb molta càrrega satírica i que en les seves edicions àlgides programava una setmana sencera d'actes diaris, des de la cercavila de rebuda del Rei Carnestoltes, el dijous, fins al seu comiat amb la rua mortuòria i l'enterro de la sardina, el dimecres de cendra, i amb diversos elements propis com la Rua de la 69a, reservada només a dones, o el gegant maquis. L'any passat, els carnavals com el de Sallent (va tenir lloc entre la tercera i l'última setmana de febrer) van ser la darrera celebració popular de gran abast que es va celebrar abans de la suspensió d'actes per l'inici de l'estat d'excepcionalitat decretat a causa de la pandèmia.