L'ACA adequa els òrgans de desguàs de la presa de la Llosa del Cavall per garantir els cabals de manteniment del riu Cardener

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat les obres per habilitar una sortida d'aigua des de la presa de la Llosa del Cavall (Solsonès), destinada específicament per a garantir els cabals de manteniment del riu Cardener.

La planificació hidrològica vigent (2016-2021) fixa un cabal màxim de sortida d'entre 0,2 i 2 m3/s, que actualment s'allibera des dels desguassos de fons (part inferior de la presa). No obstant això, aquest òrgan de desguàs està concebut per a l'alliberament de grans volums d'aigua (fins a 70 m3/s) per poder rebaixar el volum de l'embassament en cas de necessitat i el seu ús perllongat incrementa la necessitat de fer-ne un manteniment més intensiu.

Després de valorar i estudiar tres possibilitats per dur a terme els treballs, s'ha optat per construir una derivació d'aigua en el desguàs de mig fons de la presa, que està situat al seu marge dret. Els treballs, que tenen un pressupost de 312.573 euros, consistiran en la construcció d'un ramal interior de 10 metres i de 800 milímetres de diàmetre, que tindrà la funció d'alliberar aigua per garantir el cabal en el riu Cardener. La conducció tindrà una capacitat per alliberar, de manera més precisa que amb els desguassos de fons, fins a 4 m3/s i les obres tindran una durada de 7 mesos.

Actualment, la presa de la Llosa del Cavall, en servei des de 1998, disposa de tres òrgans per alliberar l'aigua. El sobreeixidor de llavi fix, ubicat a la part superior de la presa i amb una capacitat màxima de 395 m3/s; el desguàs de fons, a la part inferior de la presa i amb capacitat per alliberar 70 m3/s, i el desguàs de mig fons, situat al marge dret i amb capacitat per alliberar 73 m3/s.

Els treballs per habilitar la conducció per als cabals de manteniment no alteraran el correcte funcionament de la presa, garantint l'alliberament d'aigua per a les necessitats d'abastament i la gestió davant de possibles episodis de pluges que requereixin incrementar la sortida d'aigua.