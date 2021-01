Llum verd de l'ACA a l'acord amb ICL per tenir el 2025 el nou col·lector de salmorres

El consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua va donar ahir el seu vistiplau a la proposta d'acord amb l'empresa ICL per fer possible l'execució i el finançament del nou col·lector de salmorres el 2025. Aquesta aprovació és el pas previ a la signatura del conveni amb la firma israeliana i a la licitació de les obres, que es preveu que es comencin a executar aquesta tardor en el tram entre Castellgalí i Abrera.

L'aprovació per part de l'ACA d'aquesta proposta (que aquest diari ja va explicar en la seva edició del 30 de desembre) arriba després d'un acord que es va prendre a final d'any pel qual a final d'any el Govern de la Generalitat ordenava a l'ACA la promoció de l'execució del nou col·lector en els trams compresos entre Súria i Castellgalí, Balsareny i Castellgalí, Castellgalí i Abrera, i un tram final al Prat de Llobregat, com també de la canonada d'impulsió d'aigües regenerades entre la depuradora de Manresa a Súria, per un cost superior als 110 milions d'euros, dels quals més de 98 milions els aportarà ICL.

Un cop s'hagi signat el conveni amb ICL, que ha de garantir els avals per assegurar el finançament i la recuperació dels costos per a l'execució d'aquestes actuacions, l'ACA, que ja ha fet les expropiacions corresponents al tram entre Abrera i Castellgalí, promourà l'execució de les obres, que seran executades per l'empresa pública Infraestructures.cat. A partir d'aquí, la Generalitat licitarà successivament els diferents trams d'obra a través d'aquesta empresa pública en quatre fases. La previsió temporal de partida és executar el tram de Castellgalí a Abrera entre l'octubre del 2021 i el març del 2024, el tram de Balsareny a Abrera entre el juliol del 2022 i el desembre del 2024, el tram de Súria a Castellgalí entre el maig del 2023 i l'agost del 2025, i el darrer tram del Prat, entre el setembre del 2022 i l'agost del 2023.

D'aquesta manera, doncs, «la previsió és que la nova conducció estigui finalitzada l'any 2025», segons va remarcar ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que destacava la importància estratègica d'aquest projecte, amb un doble benefici «que possibilitarà la millora qualitativa de la conca del riu Llobregat amb una mineria sostenible».

El conseller també va posar ahir en valor que la construcció i ampliació del col·lector de salmorres «ha implicat la coordinació de diversos departaments del Govern, i s'ha acabat concretant en un acord de govern», tal com recull la planificació hidrològica vigent en el marc del programa de mesures del DCFC aprovat pel Decret 1/2017.

Aquesta actuació, que es considera «necessària» per l'obsolescència tècnica del col·lector actual, ha de contribuir a la millora de la qualitat de l'aigua de la conca del riu Llobregat, i s'espera que redueixi de manera progressiva els runams salins generats per l'activitat minera a la comarca.

A més, el nou col·lector de salmorres és un dels eixos estratègics per a la reactivació econòmica i el desenvolupament del Pla Phoenix, considerat d'interès general per a la reindustrialització, segons l'acord del Govern de 4 d'agost de 2015, amb l'objectiu de potenciar l'activitat minera de manera sostenible.

Gestió integrada de l'aigua

Tenint en compte que les noves demandes d'aigua per a la restauració del dipòsit salí del Cogulló i per a la plena continuïtat de l'activitat al centre productiu de Súria suposaran una alteració dels cabals disponibles al sistema Ter-Llobregat, l'ACA establirà els mecanismes de compensació per mantenir les garanties d'abastament, segons ha informat el departament.

La detracció de l'aigua de la depuradora de Manresa del sistema comportarà la repercussió a Iberpotash del cost de modificar el que s'anomena mix de producció de recursos hídrics a la xarxa Ter-Llobregat, amb la finalitat d'incrementar la producció d'aigua dessalinitzada en un volum equivalent a les detraccions d'aigües depurades.

Tal i com assegura el departament, l'adaptació del règim d'explotació dels recursos disponibles a la xarxa Ter-Llobregat serà factible amb les reserves dels embassaments d'aquest mateix sistema hidrològic per sobre del 40%. En situacions per sota d'aquest llindar, l'ACA podrà suspendre o limitar el subministrament procedent de la depuradora de Manresa.