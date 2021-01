L'oposició de Sant Joan aprova una moció per dignificar els itineraris escolars

El ple municipal de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat la moció per la millora del camí d'accés a l'Escola Joncadella pel carrer Salvador Espriu i per la dignificació dels itineraris escolars amb els nou vots a favor de l'oposició i vuit en contra de l'equip de govern.

Els acords de la moció presentada pel grup de Compromís amb Sant Joan, demanaven que l'Ajuntament iniciés els tràmits de modificació urbanística per tal que l'itinerari d'accés des del Carrer Salvador Espriu sigui reconegut com a vial d'accés, a més de redactar el projecte d'arranjament i dignificació del camí d'accés. També demanaven que l'Ajuntament es comprometi a elaborar un estudi que permeti identificar i actualitzar els diversos itineraris escolars del municipi, el qual ja està fet amb la Diputació.

Alternativa per Sant Joan i el PSC, partits membres de l'equip de govern, van mostrar durant el ple el seu rebuig a la moció perquè argumenten que el projecte de dignificació dels itineraris escolars "està en procés d'execució amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona". Hi afegeixen que fins i tot ja s'han començat a fer modificacions al municipi a partir d'aquest estudi, com ara més visibilitat en els passos de vianants, enquestes a familiars, alumnes i docents, renovació de la pintura dels passos de vianants, millores en la senyalització€ Consideren que realitzar els tràmits perquè l'accés des del carrer Salvador Espriu sigui considerat vial d'accés és un procés complex, "ja que requereix un temps de procediment ampli".