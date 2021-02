Un regidor del PSC de Sant Joan de Vilatorrada, identificat per la policia en un bar del poble que incomplia l'horari

Un regidor del PSC de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) va ser identificat dissabte a la tarda en un bar del poble que incomplia l'horari. Àngel Sáez –regidor de Tecnologies, Infància i Joventut- es trobava pels voltants de les 17.30 hores a l'interior d'un bar del municipi, segons ha confirmat a l'ACN l'alcalde, Jordi Solernou (AxSJ). Tres patrulles de la Policia Local i Mossos es van desplaçar al lloc alertades que hi havia gent consumint a l'interior i van sorprendre una desena de persones dins el local, entre les quals el regidor del PSC. Tothom va ser identificat i també es va denunciar l'establiment per incomplir les restriccions d'obertura. Solernou ha assegurat que demanarà explicacions a l'infractor: "Això no pot quedar així".

L'alcalde, que ja ha parlat amb Sáez aquest mateix diumenge, ha explicat que properament s'abordarà l'assumpte i l'equip de govern "prendrà la decisió que hagi de prendre en el seu moment", ja que "no es tracta d'un fet anecdòtic". Solernou considera que els regidors del consistori no poden incomplir les restriccions "en aquest context de pandèmia sanitària".

El PSC espera veure l'acta de la Policia Local



Per part del PSC, la tinent d'alcaldia socialista Elia Tortolero, ha explicat a l'ACN que està pendent de conèixer els detalls de l'acta de la Policia Local, tot i que també ha confirmat que el regidor va ser identificat per estar dins del bar en un horari no permès. En una conversa anterior, havia situat la sortida del local del regidor deu minuts després de les 15.30, hora límit de tancament, i havia rebaixat l'incident.