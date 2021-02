Atrapen els vedells que van fugir a Castellbell arran d'un decomís

Finalment es van poder atrapar els sis vedells que es van escapar quan es feia un decomís en una explotació a Castellbell i el Vilar. A un el van agafar fa un mes, quan el van localitzar gràcies a una càmera de vigilància. La resta, els van agafar divendres. Feia setmanes que els havien localitzat en uns terrenys privats, i durant aquest temps membres de l'hípica Nautral Hípic i l'entitat Apame han treballat de forma voluntària per guanyar-se la confiança dels animals perquè no fugissin davant la seva presència. Els van poder introduir en un tancat i, posteriorment, els van traslladar en un lloc on la seva presència no fos conflictiva.

Segons expliquen els implicats en aquestes tasques, quan es va fer el decomís, i en les batudes posteriors, aquests animals es van espantar molt. Amb el pas de les setmanes, els animals s'han tornat més salvatges, i abans de la captura han pasturat per camps i boscos de la zona, però el principal problema era que s'espantaven quan notaven la presència humana a prop. I és que, a part dels diferents intents per capturar-los, que van generar estrès i por als animals, la presència de persones a la zona i també les jornades de caça de porcs senglars no van ajudar a poder-los atrapar.

A més, quan el grup deixava de veure camps i zones obertes, els animals sempre es mantenien a prop de la línia boscosa, i s'hi amagaven ràpidament si algú s'hi acostava.

Aquesta situació va derivar d'un litigi, del qual ja n'ha informat Regió7, entre l'Ajuntament de Castebell i el propietari de l'explotació Ferreroles Vell. En el marc d'aquest litigi es va procedir al decomís d'una quarantena de vaques i vedells de l'explotació. En l'operació, però, aproximadament la meitat dels caps de bestiar es van escapar.