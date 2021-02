El govern de Sant Joan treu les atribucions al regidor enxampat al bar fora de l'horari permès

Àngel Sáez, el regidor del PSC a l'Ajuntament de Sant Joan de Sant Joan que dissabte a la tarda va ser identificat en un bar de la població incomplint l'horari d'obertura, conservarà l'acta com a membre de l'equip de govern, però sense les atribucions que tenia. És l'acord a què han arribat Alternativa per Sant Joan (AxSJ) i el PSC, que governen en coalició en aquest municipi, i que l'alcalde, Jordi Solernou, i la tinent d'alcaldia socialista, Èlia Tortolero, han fet públic aquest dilluns en una compareixença conjunta.

La decisió implica retirar a Sáez les regidories de Tecnologies, Infància i Joventut, però per ara no s'anirà més enllà, sense que ni l'alcalde ni Tortolero hagin confirmat si la situació del regidor es mantindrà tot el mandat. Han assegurat que Sàez ha mostrat «el seu penediment», i tot i que hauria posat el seu càrrec a disposició del govern «des del primer moment», la portaveu socialista ha dit que «descartem la seva dimissió perquè ha fet una feina excel·lent, i no volem acabar amb el seu futur polític». Solernou apuntava que Sáez «no és del nostre grup municipal», i en aquest sentit «respectem la decisió que ells prenguin». Remarcava que «tampoc no és potestat de l'alcalde fer fora ningú».