L'afectació a les aules s'estabilitza i fins i tot recula en la tercera setmana

L'impacte de la covid 19 en els centres educatius de la Catalunya Central ha començat a temperar-se tot just en la tercera setmana de represa del trimestre. Després que en la segona es dupliquessin els grups que hi havia confinats en relació als de la primera, a la tercera s'ha produït una estabilització i, fins i tot, una lleugera reculada. Cal tenir present que en la segona setmana pràcticament només s'havien acumulat confinaments (els que s'havien originat a la primera encara no s'havien desconfinat), i en canvi en aquesta tercera ja se n'han restat dels que es van veure afectats només arrencar el trimestre.

Amb dades extretes del portal Traçacovid d'aquest dissabte, les sis comarques que formen aquesta vegueria (Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès, Anoia i Osona) han tancat la tercera setmana d'aquest trimestre amb un total de 157 grups confinats (distribuïts entre 88 centres), que d'entrada ja suposen el 8,7% menys que en el balanç que hi havia set dies abans (s'ha reduït de 15). Una situació que afecta un total de 3.570 persones, entre alumnes i professionals. En aquest cas, la reducció és de pràcticament el 9%, ja que eren 350 persones menys les que estaven confinades com a conseqüència de la detecció d'algun positiu a les aules.

Les dues úniques comarques que han registrat un increment són el Berguedà, que ha passat de 5 grups confinats a 12, el que afecta un total de 281 persones (181 més que una setmana enrere) i l'Anoia, que té dos grups confinats més (38 en total), però que en canvi ha vist com es reduïa mínimament el nombre de persones confinades.

Una de les comarques que registra un descens molt marcat és Osona (21 grups i 461 persones confinades menys), però segueix sent la que en té més de tota la regió central (en els dos casos suposa pràcticament un terç del total de la demarcació).

El Bages ha tancat la tercera setmana d'aquest trimestre escolar amb el 6% menys de persones confinades que en el balanç de la segona (1.057 amb total), repartits entre un total de 22 dels 134 centres que hi ha a la comarca (a la segona setmana n'eren 29). El Moianès continua amb dos grups confinats, tot i que s'hi ha duplicat el nombre d'alumnes i professionals afectats, mentre que al Solsonès s'hi registra una lleugera millora: ha passat de 4 grups confinats a 2, el que es tradueix en 49 persones menys en quarantena. Les escoles de la Cerdanya van tancar la setmana amb 2 grups confinats, igual que l'anterior, i l'Alt Urgell ha baixat a la meitat (de 10 a 5).

I un cop més cal posar les xifres en context. El nombre de grups confinats a la Catalunya Central (derivats del fet que s'hi hagi detectat com a mínim un positiu de coronavirus) equivalien en aquesta tercera setmana al 3% del total, ja que eren 157 d'un global de 5.201. Pel que fa al nombre de centres que tenen com a mínim una classe confinada són el 20% (88 de 441).