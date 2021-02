L'oposició de Monistrol de Calders es queixa d'un IBI excessiu i en vol una rebaixa

El grup municipal de Junts a Monistrol de Calders, que amb tres regidors és l'únic partit a l'oposició en aquest Ajuntament, considera exagerat l'IBI que es paga al poble i reclama al govern de la CUP una revisió a la baixa i una posada al dia dels valors cadastrals.

Les queixes de JxM, que en els darrers comicis va perdre l'alcaldia a favor de la CUP per quatre vots, s'arrosseguen des del començament del mandat, i són fruit de les ordenances que el nou govern va aprovar al final del 2019 amb una pujada de la contribució del voltant d'un 16,5% de mitjana. Si bé les darreres ordenances han congelat aquest impost, aquell increment va propiciar una campanya veïnal de recollida de signatures que la situació de pandèmia ha arrossegat durant mesos, i que el partit ha acabat canalitzant amb el trasllat del seu malestar al ple.

Han estat 366 firmes que, després d'estar un temps aturades, Junts va registrar fa uns dies a l'Ajuntament. S'ha trigat tant perquè «volíem poder-ho discutir en un ple amb públic», apunta el portaveu del partit, Valentí Prat, però, veient que les restriccions per la pandèmia van per llarg, s'ha optat per no esperar més. Prat insisteix que la pujada de l'any passat és excessiva «i, per això, reclamem una rebaixa». Diu que aquesta situació ofega el poble perquè en alguns casos pot suposar un increment anual d'uns 500 euros «en un municipi sense empreses, amb molt atur i molta gent gran». Alerta que això pot repercutir en un augment del preu dels lloguers.

«Només una vegada»

Per la seva banda, l'alcalde, Ramon Vancells, acusa l'oposició d'actuar de forma «extemporània i amb desídia», tenint en compte que la pujada va ser fa un any «i no se n'ha sentit a parlar més fins ara». Insisteix que la CUP ja va informar del compromís d'apujar aquest impost només una vegada, «i de no fer-ho més en tot el mandat», i en aquest sentit recorda que l'IBI s'ha congelat en les últimes ordenances. Reitera que «no és un increment del 16,5% anual. Vam dir que només l'apujaríem en aquella ocasió, i així ho estem complint», i sosté que «l'actualització era necessària perquè érem un dels municipis que menys recaptava amb IBI del país, i tot i així continuem sent dels que menys paguem».

Malgrat tot, Vancells assegura que des del govern «prenem nota de la inquietud», però acusa l'oposició de «fer demagògia amb un tema fàcil i de mentir deliberadament sense explicar que els impostos són perquè el poble progressi».