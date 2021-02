L'oposició de Sant Joan creu que no destituir el regidor Àngel Sáez és «una presa de pèl»

Els grups municipals a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada han qualificat d'incomprensible la decisió de l'equip de govern d'Alternativa per Sant Joan i PSC de mantenir dins l'executiu, tot i que sense responsabilitats, el regidor socialista Àngel Sáez, després que dissabte a la tarda fos identificat en un bar de la població incomplint l'horari d'obertura fixat actualment.

En un comunicat conjunt ERC, Junts, Compromís i Ciutadans, es mostren «perplexes» davant la decisió feta pública ahir a la tarda, i del fet de «no forçar la seva dimissió», tenint en compte tenint en compte «les declaracions de l'exministre de Sanitat i candidat Salvador Illa en què afirmava que si es demostrava la infracció el regidor hauria de plegar».

Per a ERC, Junts, Compromís i Ciutadans, en un moment com l'actual crític de la pandèmia, «de patiment per tantes famílies cal que tothom respecti la normativa sanitària, i els càrrecs públics i electes han de ser exemplars en el seu compliment».

En aquest sentit, subratllen que «quan un càrrec electe incompleix la normativa de manera conscient, s'excedeix de l'horari i del nombre màxim de persones permeses amb el conseqüent risc per la seva salut i la del seu entorn, cal que assumeixi responsabilitats, que plegui i/o es forci la dimissió». Les quatre formacions argumenten que la responsabilitat de càrrec públic «és la condició de ser regidor, i no les responsabilitats de govern».

ERC, Junts, Compromís i Ciutadans troben «incomprensible» que no se segueixi el camí indicat per l'exministre i candidat Salvador Illa que afirmava rotundament que si es demostrava l'incompliment de la normativa el regidor Sáez hauria de plegar.

En aquest sentit, qualifiquen de «presa de pèl» l'acord entre els dos grups de govern de només retirar les atribucions de govern al regidor Sáez, i creuen que no té absolutament res a veure els fets ocorreguts amb la valoració que es pugui fer de la tasca realitzada com a regidor.

Per als grups de l'oposició «el govern ni tant sols aclareix si la retirada d'aquestes durarà tot el mandat. Qui garanteix que d'aquí uns mesos no li tornaran a ser atribuïdes? El govern, i el PSC en particular, demostra que pensa més en els interessos particulars i de futur del partit que no pas en l'ètica pública de ser exemplars en el compliment de les normes».

Els grups municipals de l'oposició de Sant Joan de Vilatorrada creuen que tot aquest afer «és un cúmul de despropòsits i irresponsabilitats". Afirmen que en tot moment el govern municipal ha intentat "amagar i treure importància als greus fets ocorreguts, i en el cas del PSC jugant a desinformar, fins i tot mentint, respecte l'hora en què van ocórrer els fets».