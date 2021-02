El PSC fixa les seves prioritats en infraestructures a la Catalunya Central

El PSC a la Catalunya Central va dur a terme un acte electoral per via telemàtica en què va tractar la situació de les infraestructures en aquest territori. Hi van participar Paco Aranda, diputat al Congrés; Cristòfol Gimeno, candidat al Parlament i alcalde de Castellgalí; Abel García també integrant de la llista i regidor de Berga, i les regidores de Manresa i Sant Vicenç Mariana Romero i Míriam Rubio.

Els participants en l'acte van subratllar que el govern de la Generalitat ha fet múltiples declaracions de bones intencions, "però la realitat és que no hi ha hagut solució als grans problemes". Així, es va fer referència a tota la problemàtica del tram sud de la C-55, en la qual s'hi ha fet diverses actuacions "però sense resoldre els problemes de fons. La realitat és alta sinistralitat, si bé amb menys mortalitat, però amb alta accidentalitat". De tot el que es va tractar per part dels participants en va sortir un llistat de reclamacions que el PSC posa sobre la taula com a prioritats en infraestructures al Bages, Berguedà i Solsonès. Es planteja l'alliberament del peatge de l'autopista Manresa-Terrassa; el desdoblament de la C-16, de Berga fins al Túnel del Cadí i el el desdoblament de la C-55 en el tram Manresa–Castellbell.

A més es vol garantir la renovació i ampliació del Col·lector de Salmorres, en el termini màxim de 2025; una aposta clara perquè la R4 de Rodalies, arribi fins a l'aeroport, "com a gran millora de la connectivitat d'aquestes comarques". També es fixa la millora dels FGC, per a escurçar temps de trajectes, "i passar-la per davant de projectes faraònics, més electorals que reals", en referència implícita al projecte de soterrament vies a Manresa.

També es reivindica un nou Pla de Barris, "dotat suficientment per a poder actuar en tots aquells municipis que ho precisin"; un pla d'actuació en les antigues colònies industrials i la millora de la connectivitat dels pobles petits i mitjans pel sistema de busos. Altres propostes son l'adequació de les comunicacions transversals a la comarca del Berguedà, i "un pla d'adequació de polígons industrials envellits i mancats de noves tecnologies". A més es planteja una "aposta per un reequilibri territorial que recuperi la vida en el món rural. Posar les TIC a l'abast de tots els ciutadans, en tot el territori, compromís incomplert, reiteradament pel govern de la Generalitat".