Els Traginers de Balsareny se celebraran a les xarxes socials

La pandèmia de la covid-19 tampoc permetrà celebrar amb el seu format habitual una de les cites més tradicionals i multitudinàries de la comarca: la Festa dels Traginers de Balsareny. Per mantenir viu el record de la festa, la comissió organitzadora guarnirà el poble aquest cap de setmana vinent tal com fa cada any i convida els veïns i veïnes a penjar els domassos al carrer i a vestir-se de traginers. També farà activitats a les xarxes socials.

Encara que la Festa dels Traginers no és pugui celebrar, els organitzadors volen que la celebració es tingui ben present. Per això, des de la comissió han preparat algunes activitats com un concurs de fotografia per incentivar que tothom qui ho vulgui pengi a les xarxes socials dels Traginers la seva foto amb el vestit de traginer. El president de la comissió organitzadora dels Traginers de Balsareny, Èric Sánchez, assegura que «encara que la festa no es faci volem que la gent es vesteixi i faci la torrada igualment el diumenge al matí a casa perquè tinguin la festa al cap».

D'altra banda, també s'han preparat diferents passatemps relacionats amb els Traginers, que es podran fer a través d'internet, i han preparat un kit per a tots els infants de l'escola amb un titella perquè el puguin muntar durant la festa. L'únic acte presencial que es farà serà la benedicció de les banderes a l'església, que comptarà només amb la presència d'un grup reduït de membres de l'organització per evitar que la gent s'acumuli. Amb tot, l'objectiu de la comissió dels Traginers és mantenir l'esperit de la festivitat, que enguany no podrà omplir els carrers de carros, carruatges i cavalls.