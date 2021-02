El Consell Comarcal del Bages contractarà cinc dones en situació d'atur durant dotze mesos en les properes setmanes. En el marc de la convocatòria del programa Treball i Formació 2020, que impulsa el Servei d'Ocupació de Catalunya, es promou la millora de l'ocupabilitat del col·lectiu de dones que no troben feina. El Consell Comarcal del Bages s'adreça a aquelles dones en situació de major vulnerabilitat que tenen dificultats per accedir al mercat laboral i s'hagin vist agreujades per la crisi provocada per l'actual situació de pandèmia.



Les tasques i el perfil

Les cinc dones contractades donaran suport administratiu al personal tècnic del Consell Comarcal del Bages en projectes d'àmbit comarcal de les àrees d'Educació i Cultura, Joventut i Arxiu, Habitatge, Territori i Medi Ambient, Oficina d'Atenció Ciutadana i Serveis Socials d'Atenció Bàsica. Les contractacions tindran una durada de dotze mesos i corresponen a la línia DONA, per a dones en risc de caure en una situació d'atur de llarga durada, que no siguin perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, tenir preferentment més de 52 anys i que acreditin situacions de vulnerabilitat especificades a la normativa de la convocatòria.



Formació prèvia

Totes les dones contractades realitzaran una formació en matèria de competències digitals i comunicació relacionada amb el seu lloc de treball i en horari laboral per garantir una millora de la seva ocupabilitat una vegada finalitzat el període de contractació.