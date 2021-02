L'Escola Diocesana i el Col·legi Sant Josep de Navàs seran públics d'aquí a dos cursos

L'Ajuntament de Navàs, el Departament d'Educació i la titularitat de l'Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada han tancat un preacord per integrar a la xarxa pública el Col·legi Sant Josep i l'Escola Diocesana (EDN), els dos centres concertats d'aquesta localitat, a partir del curs 2022-2023. Aquesta mesura implicarà també que tota l'oferta d'educació postobligatòria, així com de formació no reglada, passi a ser també de titularitat pública. Tant els responsables dels centres educatius com el consistori han insistit que es tracta d'un preacord i ara s'iniciaran les negociacions per concretar el detalls de la integració amb la resta d'oferta pública del poble.

L'Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada és la titular dels dos centres concertats del municipi. D'una banda, el Col·legi Sant Josep (Edifici de les Germanes Carmelites cedit a la Fundació per 30 anys des del 2014), que disposa de llar d'infants, educació infantil i educació primària d'una línia. De l'altra, l'Escola Diocesana de Navàs (propietat del Bisbat de Solsona) amb places escolars d'ESO, batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. A banda d'aquesta oferta educativa, el municipi de Navàs disposa d'un centre públic de primària i secundària, l'Institut Escola Sant Jordi, i l'escola bressol municipal Quitxalla.

L'Escola Diocesana va iniciar fa més d'un any converses amb el Departament d'Educació i el 3 de setembre del 2019 el Patronat de la Fundació va sol·licitar la integració a la xarxa de centres educatius de la Generalitat de Catalunya. Paral·lelament, l'Ajuntament i el Departament d'Educació treballaven des de fa anys per aconseguir una oferta pública de secundària i de postobligatòria al municipi, que implicava la construcció d'un nou institut. Això va propiciar l'inici del treball a tres bandes per tal d'integrar l'oferta educativa pública del municipi.

En aquesta línia, ahir es va fer públic que les tres parts han arribat a un preacord que permetrà que els dos centres escolars, Sant Josep i EDN, esdevinguin de titularitat pública a partir del curs 2022-23. Amb el procés de negociació que ara comença caldrà veure com s'integra la formació dels dos centres de l'Escola Diocesana amb la resta de centres educatius públics del municipi: l'Institut Escola Sant Jordi i la llar d'infants municipal Quitxalla. Entre altres aspectes encara per concretar, amb el pas de l'EDN a la xarxa pública ja es disposaria de l'equipament per a l'institut públic i no seria necessària la construcció d'un nou edifici com estava previst per substituir els actuals barracons.

Segons la representant de la titularitat de l'Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada, Fina Vendrell, ara «comença un camí llarg de treball en paral·lel». En aquest sentit, diu que s'ha de veure «com s'encaixa a nivell pedagògic i com es fa de la millor manera possible perquè en surti tothom beneficiat i, finalment, hi hagi un bon mapa educatiu al poble».

Segons apunten des de l'Escola Diocesana, «la realitat social i econòmica que vivim aquests darrers anys fa que en nombroses situacions perilli la continuïtat i sostenibilitat de les nostres escoles, malgrat que els seus projectes educatius siguin potents i institucionalment ben reconeguts». Per aquest motiu, es van plantejar la integració dels dos centres que gestiona a la xarxa pública. D'aquesta manera, assegura Vendrell, «garantim la continuïtat del professorat i del projecte educatiu en el qual moltes famílies han confiat durant molts anys i que hem anat teixint entre tots».

Per la seva banda, l'equip de govern de l'Ajuntament de Navàs, format per ERC i la CUP, fa una lectura positiva de la integració de l'Escola Diocesana i el Col·legi Sant Josep a l'oferta pública del municipi. L'alcalde de Navàs, Salvador Busquets (ERC), considera que es tracta d'una proposta «molt interessant perquè reforcem l'escola pública». Assegura també que el preacord «és la pantalla d'inici i hem de veure com evoluciona perquè hem de fer una cremallera amb els projectes educatius dels dos centres perquè quedi unificat i tothom s'hi senti còmode». Busquets destaca que «l'EDN ha sigut un puntal i un centre de referència i la forma perquè ho continuï sent és que passi a ser un institut públic, de manera que com a poble recuperes la secundària pública i l'estructura comarcal es veu més endreçada».

Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde, Genís Rovira (CUP), afirma que «la foto final és bona perquè tindrem un institut públic que és una reivindicació de fa molts anys». Destaca, però, que «és un preacord i ara tota la comunitat educativa ens hem de posar a treballar per fer el millor institut públic possible».

Amb el pas del col·legi Sant Josep a la titularitat pública la llar d'infants d'aquest centre, amb les seves educadores, passaria a ser gestionada per l'Ajuntament i s'hauria de veure quin seria l'encaix amb l'escola bressol municipal Quitxalla. En aquest sentit, Busquets assegura que és una aspecte «que s´ha de començar a treballar per veure com s'acobla aquesta part del procés», que hauria d'assumir el consistori. Rovira va més enllà i afirma que la CUP aposta perquè el departament se'n faci càrrec «i trobar la manera que a l'Ajuntament no li suposi cap cost».

La integració del Col·legi Sant Josep i l'EDN a la xarxa de centres públics suposarà per Navàs disposar d'una oferta formativa pública en totes les etapes educatives.