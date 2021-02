Castellgalí espera tenir a punt el nou edifici polivalent a la primavera

Castellgalí espera poder estrenar aquesta primavera (per la Festa del Panellet, que s'escau la primera setmana de maig) el nou edifici polivalent que s'està construint al costat de les piscines i que complementarà la que és la principal àrea d'equipaments del municipi. Les obres ja es van iniciar fa gairebé un any, però s'ha endarrerit essencialment com a conseqüència de les mesures restrictives de la pandèmia, tant pels períodes de confinament com també perquè situació d'excepcionalitat ha comportat retards en el subministrament d'alguns materials.

Aquest nou espai s'està construint en l'àmbit de la Masia del Pla, just a tocar de l'edifici de les piscines municipals, de manera que es podran complementar, tot i ser espais totalment independents.

El futur equipament disposarà de dos nivells. La planta baixa es planteja principalment per a una funció de gimnàs municipal i tindrà una superfície construïda de 350 metres quadrats, amb connexió cap a l'accés a les piscines.

En el distribuïdor hi haurà situada l'escala, l'ascensor, dos banys, un magatzem i l'entrada a la sala per a usos esportius. Aquest espai es podrà arribar a dividir en en tres sales independents. Dins el solar on s'edificar no hi havia prèviament cap mena de construcció ni instal·lació important que calgués enderrocar o retirar, només una part del paviment exterior de les piscines.

La planta primera, que en la imatge exterior estarà formada per una gran vidriera, tindrà 380 metres quadrats útils i està pensada sobretot com a espai polivalent, «per acollir activitats de diferents formats», segons ha explicat Cristòfol Gimeno, que detalla que són esdeveniments que, «actualment, majoritàriament fem al casal cultural, però aquest equipament té un aforament limitat que per a determinats actes ens queda just». El futur edifici s'afegirà a una àrea molt àmplia d'equipaments, que va des de l'avinguda Montserrat fins a aquest àmbit, on entre altres hi ha l'ajuntament, l'escola Sant Miquel, el camp de futbol, el pavelló i les piscines.