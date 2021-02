El Bages crea un protocol amb pautes d'acció davant casos de violència sexual en espais d'oci

Ajuntaments del Bages i entitats organitzadores a la comarca d'esdeveniments d'oci adreçats essencialment al públic jove disposaran des d'ara d'un protocol que fixa les pautes d'actuació davant situacions de violències sexuals en aquests espais. Es tracta d'un document promogut i aprovat pel Consell Comarcal del Bages que recull totes les iniciatives que s'han impulsat en els darrers anys en el camp de la prevenció i la sensibilització, i que posa negre sobre blanc quins son els circuïts establerts per acompanyar persones que pateixen una agressió «en la detecció, la protecció i la reparació», tal i com concretava la consellera comarcal de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat, Àdria Mazcuñán, en la presentació del protocol que es va fer ahir, juntament amb el conseller de Joventut, Enric Forcada, i la coordinadora territorial de Joventut, Laura Ribalaiga.

El document té com a objectiu ajudar a generar espais d'oci nocturn segurs i lliures de violències sexuals i, segons Forcada, «neix amb la voluntat de donar un impuls a la feina que s'està fent des dels ajuntaments i entitats del Bages per millorar-ne l'abordatge i la coordinació en el marc d'aquest tipus de violències». La materialització del protocol, que ara es preveu que cada Ajuntament vagi aprovant i fent-se seu, va acompanyada de tot un seguit de material de difusió, com ara cartelleria, la carpa del Punt Lila (punt d'informació que s'instal.la en aquests esdeveniments), un manifest i preservatius tant masculins com femenins amb el logo representatiu. Mazcuñán assenyalava la importància d'un document «que té en compte la interseccionalitat, és a dir tots aquells factors de risc de les víctimes» i apuntava que «estableix com han d'actuar tots els agents en un espai d'oci nocturn on sempre s'ha d'escoltar la víctima, respectar el principi de veracitat i rebutjar qualsevol mena d'agressió».

El Consell Comarcal del Bages subratlla el seu «compromís per eradicar les violències sexuals i treballar per a la generació d'espais lliures i saludables en tots els àmbits, també en els espais d'oci i, concretament, en els d'oci nocturn, espais molt masculinitzats històricament sobre els quals cal tenir-hi una mirada específica».

Per fer-ho es planteja diferents reptes que passen per crear una xarxa de treball entre els diferents agents locals d'una comunitat, perquè el que es pretén és «intervenir de forma coordinada davant de situacions de violències sexuals en espais públics d'oci a escala municipal, supramunicipal o comarcal», alhora que es promouen aquests mecanismes que volen garantir «la prevenció, la detecció, l'atenció i recuperació de les dones que hagin patit alguna situació de violència sexual».

Tant Mazcuñán com Forcada subratllaven que el document vol capacitar «i implicar a tots els agents del territori (responsables polítics, professionals tècnics i ciutadania) en la prevenció de les violències sexuals i vincular-los directament en el desenvolupament del protocol».