El sector privat edita la primera guia de turisme del Bages

El sector del turisme al Bages ha vist néixer la primera guia anual d'activitats turístiques a la comarca. Amb 10.000 exemplars, Viu el Bages és una guia que es presenta en format imprès i que es trobarà a les habitacions dels hotels més rellevants de la comarca, a les oficines de turisme i a tots els establiments turísitcs que apareixen a la mateixa publicació.

L'edició d'enguany es subdivideix en cinc apartats. La secció de gastronomia presenta les propostes de diversos restaurants. L'apartat d'allotjaments mostra una variada oferta d'hotels, cases rurals i apartaments turístics. A activitats hi apareixen des de propostes culturals fins esportives, passant per l'adrenalina dels salts en paracaigudes, les runes d'un poblat íber o l'experiència modernista al centre de Manresa.

L'enoturisme mereix un capítol a part a la guia amb un ampli catàleg d'experiències per tastar el millor dels vins de la DO Pla de Bages. Per últim, hi ha un apartat d'agenda on destaquen algunes de les festes més pròpies i una selecció d'esdeveniments que es recomanen al visitant.

Els promotors de la iniciativa subratllen que l'objectiu de la guia "és que un turista no passi pel Bages sense conèixer l'ampli ventall d'experiències que li ofereix aquest territori. Presentar-li tota l'oferta, pot decidir-lo a allargar la seva estada o fer que torni un altre dia a gaudir, amb els seus, dels atractius de la comarca", segons Nani Sala, president de Bages Impuls.

Tot i l'amplitut de l'oferta que presenta la primera la Guia Viu el Bages, els seus promotors són conscients que no totes les activitats hi són representades. Des de Bages Impuls esperen que l'èxit d'aquesta primera edició convenci molts altres a ser presents en properes edicions. Amb tot, i malgrat la situació de crisi en que ens trobem, des de l'associació Bages Impuls es mostren "satisfets de la implicació del sector". Un sector que, remarca Sala, "ha demostrat, una vegada més la seva tenacitat i la seva il·lusió pel futur de turisme a la comarca".

En aquest sentit, incideix en què si el turisme al Bages és una realitat, "és sobretot gràcies a l'aposta ferma de les empreses, però també a la consolidació de la col·laboració público-privada". Posa com a exponent d'aquesta col·laboració Bages Turisme, l'entitat que aplega a tots els ajuntaments de la comarca, i que també compta amb la pota privada, representada per l'associació Bages Impuls. La guia,amb la inclusió d'activitats de titularitat tant pública com privada, n'és un dels exemples.

Bages Impuls és una entitat oberta a tot el sector turístic de la comarca que s'hi vulgui sumar. Ara mateix, compta amb més de 50 socis, entre les empreses més destacades del sector, petits emprenedors, gremis i altres agrupacions privades. L'associació fa més de set anys que promou el Bages com a destinació turística amb nom propi a la Catalunya interior. Amb aquesta finalitat, Bages Impuls ha promogut diversos projectes entre els quals destaquen les edicions de la Nit del Turisme, l'entrega dels Premis Bages Impuls, l'organització de la Fira del Vi del Bages (FiraViba) i de les jornades anuals de formació i networking. Bages Impuls també forma part de la majoria de projectes que posen el valor l'atractiu turístic del territori, com la Fira del Tomàquet, Fira Nuvis, l'ExpoBages, el Consell de turisme de l'Ajuntament de Manresa, el projecte Manresa 2022 i el ja esmentat, Bages Turisme. L'entitat està decidida a publicar, cada any, la Guia "Viu el Bages".