La comunitat educativa del Sant Jordi de Navàs defensa la fusió amb el seu model

L'anunci aquesta setmana de la integració dels centres educatius concertats de Navàs a la xarxa pública ha generat inquietud entre la comunitat educativa de l'Institut Escola Sant Jordi. L'AMPA del centre públic i la plataforma navassenca Per Un Institut Digne, han demanat a l'Ajuntament de Navàs i al departament d'Educació que es comprometin, abans de les eleccions, a mantenir el projecte educatiu del centre, els llocs de treball del personal i a rehabilitar l'edifici de l'Escola Diocesana per adequar-lo al mètode d'ensenyament del centre públic.

L'AMPA ha fet un manifest on assegura que s'han sentit «enganyats i estafats» i rebutja «la manera com s'han fet les coses fins ara, amb pactes de silenci forçats pel departament, informacions falses i sense tenir en compte tothom a qui afecta». En el document demanen la creació «imminent d'una taula de diàleg conjunta, amb representants de tots els agents implicats en aquest canvi, per poder començar a construir a través de la transparència, del joc net, de la bona fe i de les ganes de construir tots junts l'educació pública dels nostres fills i filles».

En aquest sentit, l'Ajuntament de Navàs ha emès un comunicat on fa «autocrítica» i admet que, «vist amb perspectiva, ens hauríem d'haver exigit més transparència i informar de la situació a les comunitats educatives implicades». Per això, el consistori es compromet a la creació d'una comissió de treball que integri les comunitats educatives de cada centre, però també persones i entitats del poble, i que tingui per objectiu l'acord de tres punts cabdals: el projecte pedagògic, el personal i els edificis.

L'anunci de la integració del Col·legi Sant Josep i l'Escola Diocesana de Navàs, tots dos concertats, a la xarxa pública ha obert el debat per redefinir el mapa educatiu del poble i veure quin ha de ser l'encaix amb el centre públic del municipi, l'Institut Escola Sant Jordi. La comunitat educativa del Sant Jordi aposta per fer un sol centre públic per afavorir la cohesió social i l'equitat al municipi i defensa el seu projecte pedagògic, amb una metodologia innovadora, com a línia a seguir. Ara, tots els actors implicats hauran de definir un pla d'integració que satisfaci a totes les parts amb el projecte pedagògic, la continuïtat del personal i els equipaments al centre de la negociació.

L'Ajuntament de Navàs, el Departament d'Educació i la titularitat de l'Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada van fer públic aquest dimarts que havien tancat un preacord per integrar a la xarxa pública el Col·legi Sant Josep (Edifici de les Germanes Carmelites cedit a la Fundació per 30 anys des del 2014) i l'Escola Diocesana (propietat del Bisbat de Solsona), a partir del curs 2022-2023. Aquesta mesura implicarà també que tota l'oferta d'educació postobligatòria, així com de formació no reglada, passi a ser també de titularitat pública.

Davant d'aquest nou panorama, l'IE Sant Jordi veu «una foto final bona» i proposa «fer un sol centre públic per afavorir la cohesió social i l'equitat al poble» i evitar, així, la rivalitat que hi ha actualment, segons apunta la seva directora, Maria Alba Casellas. L'equip directiu defensa el projecte pedagògic innovador del centre com a model a seguir en la futura integració.

En la mateixa línia, l'AMPA de l'institut escola ha fet un manifest on considera que «el projecte educatiu de l'IE Sant Jordi ha de ser el que ha de marcar la línia a seguir a l'hora de la fusió» i subratlla que no estan «disposats a renunciar-hi sota cap concepte». L'entitat expressa que entén el pas de la concertada a la xarxa pública «com una fusió de centres en què la part que demana passar a la pública s'ha d'adaptar al que aquesta ja està fent des del començament».

L'equip directiu, que va conèixer el preacord la setmana passada, ha demanat a l'Ajuntament de Navàs la creació d'una mesa de treball amb totes les parts implicades perquè «puguem treballar per una escola pública de qualitat al poble» conscients de la complexitat «per inserir els dos centres en un». Des del Sant Jordi veuen la integració com un repte i una «gran possibilitat» d'aconseguir la línia d'ensenyament públic que Navàs fa anys que reivindica.

El preacord a tres bandes contemplaria el lloguer de l'edifici de l'Escola Diocesana per acollir tots els estudis de secundària i postobligatòria. D'aquesta manera, el departament d'Educació s'estalviaria la construcció del nou edifici que havia de substituir els actuals mòduls de l'IE Sant Jordi.

En aquest sentit, Casellas assegura que es tracta d'un edifici vell i demana que «es rehabiliti tenint en compte la pedagogia actual que promociona el departament d'Educació, a la qual estem alineats, i que requereix d'uns espais per afavorir les pedagogies d'educació competencial», que promou el Sant Jordi, que és un dels 50 centres de tot Catalunya que formen part del Laboratori de Transformació Educativa impulsat pel mateix departament.

A banda de la preservació del model d'institut escola, «pels avantatges que suposa», Casellas demana també que es garanteixi la continuïtat del personal del centre públic. Per tot plegat, la directora de l'IE Sant Jordi, creu que «hem de seure tots a la taula per saber què es vol i cap on podem caminar junts» i reclama que «a partir d'ara hi hagi transparència i la veu de tothom».