Prohibida la caça major els caps de setmana al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Aquest dissabte ha entrat en vigor una resolució del Departament d'Interior que prohibeix la caça major els caps de setmana als parcs naturals de Collserola i Sant Llorenç del Munt i l'Obac, així com als parcs de la Serralada de Marina i Serralada Litoral. La decisió s'ha pres per minimitzar els riscos d'accident en aquests espais per l'elevat nombre de visitants que s'hi concentren els caps de setmana. La mesura s'allargarà mentre durin les restriccions de mobilitat municipals i comarcals per la covid-19. Habitualment, la captura i caça d'espècies cinegètiques com el senglar està permesa en aquests espais per ser considerada una activitat "essencial" pel control de les poblacions de les espècies i una reducció del seu creixement.

De fet, sense la caça, les poblacions de senglar assolirien un nombre "important" amb conseqüències destacables com "greus pèrdues" a les explotacions agrícoles, però també a la ramaderia per la transmissió de malalties com la pesta porcina africana, en expansió a Europa. També el dany a les persones, ja que es tracta de l'espècie que provoca el 95 % dels accidents a les carreteres per fauna salvatge, amb danys directes als ocupants, a més de danys materials.