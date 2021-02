Sant Vicenç ja treballa per tenir piscina coberta aquest mandat

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet vol encarar l'esperada reforma del complex esportiu municipal en els propers mesos amb l'objectiu que, com a mínim, l'obra estrella del projecte, la construcció d'una piscina coberta, es pugui dur a terme dins d'aquest mandat. És una de les grans propostes previstes en el Pla d'Actuació Municipal (PAM) d'aquí al 2023, que s'ha aprovat recentment.

Ja fa un quant temps que Sant Vicenç té sobre la taula una millora pràcticament integral de la zona esportiva que adeqüi i modernitzi el conjunt de les instal·lacions, que en alguns casos han quedat obsoletes. «Considerem que aquesta reforma s'ha de fer», apunta l'alcaldessa, Adriana Delgado, però creu que no hi ha prou temps per completar-la en els dos anys i mig que queden de mandat com s'hauria pogut intentar en un principi, tenint en compte que la situació de pandèmia ha variat tant les temporalitats com les previsions econòmiques, afegeix l'alcaldessa. Tanmateix, s'hi vol començar a treballar, i per això es planteja una actuació per fases que deixarà algunes intervencions per a la propera legislatura, però amb la idea que la piscina coberta ja quedi resolta.

Fer-la nova és més viable

La intenció de l'Ajuntament és construir un edifici nou annex al pavelló per a la piscina coberta, i d'aquesta manera recolliria la proposta que ja va postular com a més efectiva el govern anterior (i en què l'actual, aleshores a l'oposició, ja estava d'acord).

Parteix d'un estudi elaborat el mandat passat per la Diputació, que avalava la construcció d'un edifici nou com l'opció més viable d'entre les diverses alternatives valorades que passaven per aprofitar la piscina exterior actual. D'una banda, hi havia l'opció de cobrir-la amb una estructura retràctil, i l'altra era escalfar-ne l'aigua durant l'hivern. Les dues propostes d'entrada són més econòmiques, però, segons l'estudi, a la llarga no haurien resultat tan rendibles i serien contraproduents. Entre altres contrarietats, s'apuntava el fet que la piscina exterior és massa gran per poder-hi fer determinades activitats dirigides, i això podria deixar fora usuaris potencials, que en canvi no es perdrien en cas de fer una piscina coberta de nova construcció. D'altra banda, serveis com els vestidors s'haurien de fer igualment nous i més grans.

A partir dels resultats d'aquell estudi, el govern actual ha elaborat un pla de viabilitat centrat en la construcció d'un edifici nou, i l'ha presentat a la Diputació, que ja l'ha inclòs entre les propostes de Sant Vicenç que finançarà a través de les meses de concertació (a banda d'un col·lector i un nou talús). Això vol dir que aquest any ja es podrà redactar el projecte executiu de les piscines, amb la idea de licitar l'obra i començar-la a executar el 2022. De fet, la redacció del projecte ja s'ha inclòs en el pressupost municipal que es va aprovar a final d'any.

Aquest projecte concretarà els detalls de com serà la futura piscina coberta, la seva grandària, si ha de tenir un únic vas o n'ha de tenir més, diu l'alcaldessa, que d'entrada apunta que ha de ser un equipament «útil i realista».

Més enllà de la piscina coberta, i encara sense donar més detalls, Delgado apunta la possibilitat que en aquest mandat es puguin fer altres millores dins del complex esportiu, ja sigui a les sales del gimnàs o als vestidors, però que quedaran altres actuacions per fer més endavant, com ara el tancament de la pista semicoberta d'hoquei, i millores a les pistes de bàsquet i de futbol sala.