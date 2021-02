ERC, CUP, JxCat i PDeCAT critiquen que Sant Joan hagi retirat les estelades a instàncies de la JEZ

Les candidatures que es presenten a les eleccions 2021 al Parlament del 14-F CUP-Guanyem, ERC, JxCat i PDeCAT han criticat que l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada hagi retirat les estelades a instàncies de la Junta Electoral de Zona (JEZ) després d'un recurs presentat per Cs. En un comunicat conjunt, els partits han criticat que la junta ha "vulnerat" els seus drets, i han considerat que el requeriment de l'òrgan Junta electoral, adreçat a l'Ajuntament, no a les candidatures, és "manifestament inexacte" en el seu contingut i basat en una demanda d'una candidatura política, també "inexacta i malintencionada".

Junt amb l'ANC de Sant Joan i Sant Martí, aquestes candidatures, que tenen com a objectiu la independència, duen a terme una campanya conjunta que insta a la població a penjar estelades als balcons i finestres. Les candidatures havien acordat participar d'aquesta campanya i penjar als seus espais electorals, juntament amb els seus cartells electorals, banderes estelades com a "mostra de la unitat i compromís" del moviment independentista. Segons defensen, no és cert que les banderes estiguessin posades en elements de l'espai públic municipal, sinó solament als fanals assignats per l'Ajuntament a aquestes candidatures, d'acord amb el que disposa l'article 55 de la LOREG.

Afegeixen que no estan d'acord amb els terminis imposats "unilateralment" per part de l'equip de govern municipal, i més sent coneixedors dels recursos presentats per part d'aquestes candidatures tant davant la JAZ com al consistori. Per això, mentre no es doni resposta als recursos presentats davant la JEZ, "no hi havia motiu ferm per despenjar les banderes estelades", ja que consideren que aquestes formaven part de la propaganda electoral d'aquestes candidatures.

Les candidatures afegeixen que davant la "persecució i repressió" del moviment independentista per part d'estaments espanyols, "tots ells polititzats i gens neutrals", emplacen a la ciutadania a "visualitzar República" penjant estelades als balcons i finestres de les llars i manifestar el seu rebuig a "decisions de caràcter totalitari, incertes i que vulneren el dret de manifestació".