Cardona celebra un Carnaval telemàtic i participatiu

A causa de la situació epidemiològica provocada pel coronavirus, la Comissió de Carnaval de Cardona ha decidit cancel·lar, «per responsabilitat», els actes presencials per al Carnaval d'enguany, que s'emplacen a celebrar la festa més endavant, quan les xifres de la pandèmia ho permetin i la situació sigui favorable.

Seguint l'opinió unànime de la Comissió de Carnaval, l'edició d'enguany comptarà amb propostes telemàtiques per tal de no deixar de donar valor i importància a una festa popular tan arrelada al municipi.



Concurs de disfresses i recull de gravacions històriques

Fins al 20 de febrer es farà un concurs de disfresses a través de l'Instagram de l'Ajuntament de Cardona (@ajuntamentdecardona). Per participar-hi caldrà fer una fotografia actual i d'autoria pròpia seguint les indicacions de la temàtica i les categories que es valoraran, enviant-ho al mail de comunicacio@cardona.cat

El veredicte final es donarà a conèixer el dijous 25 de febrer, a les 12h, i hi haurà un total de 9 premis de 60 euros cadascun, a repartir entre les tres categories, per gastar en el comerç local. D'altra banda, el Cinema Amateur Cardoní, com cada any, passarà un recull de gravacions i vídeos propis a TV Cardona sobre edicions anteriors del Carnaval a Cardona, amb l'objectiu de promoure i difondre la festa popular.