Ecologistes en Acció reclama prohibir la caça cada dia als parcs de Montserrat i Montseny

Ecologistes en Acció ha reclamat a la Generalitat que estengui la prohibició de caça a tots els parcs de l'entorn de Barcelona, com ja ha fet a Collserola, Sant Llorenç del Munt, la Serralada de Marina i la Serralada Litoral. Així, vol que també es veti la presència de caçadors al Garraf, a Montserrat i al Montseny. El col·lectiu remarca que són espais "altament freqüentats" cada dia de la setmana, de manera que exigeix que la prohibició de la caça a tots els parcs sigui de dilluns a diumenge. Ecologistes en Acció destaca que els darrers dies s'ha conegut de la mort d'una persona que recollia pinyes i d'un gos domèstic per trets de caçadors en espais protegits, a més d'un ciclista ferit per un altre tret de caça.

"És fonamental que la mesura s'adopti en uns moments com els actuals, on els confinaments municipals o comarcals porten a la població dels municipis de l'àrea metropolitana a sortir massivament als espais naturals com a forma de fer activitat física i reduir l'estrès fruit de la pandèmia", afirma el portaveu en temes de natura, Jaume Grau.

L'organització recorda que anteriorment ha reclamat diverses vegades una regulació estricta de la caça que tendeixi a limitar-la a determinats espais forestals i determinats supòsits. Recelen que es consideri com una activitat esportiva, ja que consideren que és "totalment incompatible amb la resta d'usos del medi natural".

En aquest sentit, critiquen que al 92% del territori hi ha zones on la caça està permesa, quan el nombre de caçadors ronda el 0'4% de la població. Al mateix temps, Ecologistes en Acció lamenta que la llei de caça vigent a Catalunya data de 1970 i critica la "incapacitat" del Parlament per actualitzar-la.