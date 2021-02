Sant Fruitós repartirà 2.000 arrossos precuinats per celebrar la festa a casa

Sant Fruitós viurà la seva celebració més emblemàtica i multitudinària, la Festa de l'Arròs, amb un format casolà. L'esdeveniment, que coincideix amb les dates dels carnavals i que, per tant, té lloc el cap de setmana vinent, s'ha hagut d'adaptar a les restriccions per la pandèmia, però sense renunciar que quedi constància de l'edició i dels actes que més el caracteritzen i del seu caràcter popular, tot i que s'eviten trobades de la població. Així, un dels esdeveniments que defineixen aquesta excepcionalitat serà el que es portarà a terme diumenge al matí i que s'ha batejat com «L'arròs de casa nostra», que substitueix l'acte central de la festa, la de l'elaboració i repartiment de l'arròs a la zona del Bosquet, on molts veïns fan també l'àpat popular.

Atès que l'aposta és fer viure la Festa de l'Arròs des de casa però que se'n mantingui l'esperit, l'Ajuntament posarà a disposició de tots els santfruitosencs l'arròs per a un total de 2.000 persones, mitjançant uns paquets que caldrà reservar prèviament. El preparat per a l'arròs es donarà precuinat, envasat al buit i refrigerat perquè cada família en completi l'elaboració a casa seva.

La reserva s'ha de fer mitjançant l'accés d'entrades i invitacions de la web municipal, on s'ha d'especificar per a quantes persones i el punt de recollida per anar a buscar-lo. Genís Noguera El Fusteret, cap de la Colla dels Cuiners de l'Arròs, serà l'encarregat de cuinar tot el preparat i explicarà a través d'un vídeo didàctic els passos que cal fer per poder-ne gaudir.

El repartiment es farà els dies 11, 12 i 13 de febrer a diferents indrets del nucli urbà, Torroella de Baix, la Rosaleda, Pineda de Bages i les Brucardes. L'Ajuntament recorda que, ateses les mesures de prevenció de la covid-19, aquests àpats s'han de fer dins dels grups bombolla i no ampliar-los, i alhora anima els veïns a publicar les fotografies de la celebració a casa seva a través de les xarxes socials amb l'etiqueta #larrosdeSFBnosatura.

Del dia 10 al 21 de febrer, restaurants del municipi faran propostes gastronòmiques d'arròs, tant a l'establiment com per emportar-se.

Altres esdeveniments que ja són tradicionals d'aquesta Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages també s'han hagut de readaptar, però s'han mantingut en el programa en aquesta versió ajustada.

En el cas del concurs de pintura ràpida, que té lloc diumenge i que enguany arriba a la 46a edició, els artistes que puguin accedir a Sant Fruitós sense trencar el confinament vigent (que ara serà comarcal) podran fer-ho i lliurar les seves pintures a l'Àrea de Cultura d'1 a 2 del migdia. Però també hi ha unes bases específiques per als qui vulguin fer una participació a distància.

El concurs d'arrossos, que també té lloc diumenge, no tindrà el format presencial, però s'obre una convocatòria amb inscripció i tres premis per a un certamen de videoreceptes, on es premiarà tant la proposta culinària com l'originalitat i el muntatge del vídeo.

Pel que fa a la Festa de l'Arròs Infantil, que es va introduir ja fa uns quants anys, mantindrà la seva presència als tres centres educatius del municipi, tot i que amb un canvi de format, reduït, ja que només serà per als alumnes que habitualment es queden al menjador escolar, per mantenir així els grups bombolla.

A més a més, es convida els veïns a fer visible la celebració de la festa engalanant els balcons de les cases amb un domàs de la festa que es podrà recollir a l'ajuntament i als comerços adherits a l'entitat Sant Fruitós Comerç Actiu; i a participar en un concurs de fotografia sobre la festa a través de les xarxes socials.

També es convida a recórrer una gimcana individual de descoberta d'imatges amagades als comerços de la població.