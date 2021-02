Sant Vicenç celebra la festa del Carnestoltes amb un concurs fotogràfic a Instagram

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet organitza un concurs fotogràfic a Instagram per celebrar la Festa de Carnestoltes d'aquest any. El consistori trasllada a la xarxa la celebració que s'adapta a la situació de pandèmia. El format de la festa serà digital i des de casa i es proposa un concurs fotogràfic a Instagram, que inclourà les categories infantil, jove, adults i familiar.

Els participants hauran de ser usuaris de la xarxa social Instagram, seguir el perfil de l'Ajuntament @SVCastellet i publicar les fotografies fetes des del dispositiu mòbil amb l'etiqueta #CarnestoltesSVC21. El termini per publicar les fotografies serà del 12 al 17 de febrer i els premis consistiran en dos vals per a cada categoria de 80 i 50 euros, respectivament, per gastar al comerç de proximitat del municipi. El jurat farà públics els guanyadors el 19 de febrer a través de la web i els perfils del consistori a les xarxes socials. Les bases del concurs es poden consultar a la pàgina web municipal www.svc.cat