Balsareny beneeix les banderes dels Traginers i viu la festa a les xarxes

Balsareny va reviure aquest cap de setmana la Festa dels Traginers, la cita per excel·lència del municipi bagenc. No ho va poder fer, però, amb les desenes de carros, carruatges i cavalls fent la tradicional cercavila pels carrers estrets del nucli antic atapeïts de visitants. La pandèmia de la covid-19 va obligar a traslladar la festa a les xarxes socials i va mantenir com a únic acte presencial, en petit comitè, la benedicció de les banderes.

Encara que la Festa dels Traginers no es va poder celebrar com de costum, els organitzadors van voler que la tradició traginera estigués ben present al municipi. Per això, des de la comissió van engalanar el poble amb carros en algunes places i van animar a la població a vestir-se traginers i a penjar domassos als balcons. Els bars de la població també van oferir, dins l'horari permès, la torrada i el vermut del traginer.

Com a únic acte presencial es va fer la missa i la benedicció de les banderes, que van portar els mateixos abanderats de l'any passat: Jesus Acevedo i Iris Rodríguez. L'acte va comptar amb els membres de de la comissió organitzadora de la festa, que posteriorment van fer una foto de família a la plaça de l'Església amb els gegants del poble plantats per a l'ocasió.

Per animar el cap de setmana també es van preparar algunes activitats a les xarxes socials com un concurs de fotografia que esperonava als veïns i veïnes a fer-se una foto amb el vestuari dels traginers. Els organitzadors també van preparar diferents passatemps relacionats amb els Traginers, que es podien fer a través d'internet, i van fer arribar un kit per a tots els infants de l'escola amb un titella que podien muntar a casa. Balsareny va viure així, d'una manera diferent, la popular Festa dels Traginers.