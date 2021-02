Navàs crearà una comissió de treball per a la integració dels dos models educatius

L'Ajuntament de Navàs ha començat a posar les bases per a la creació d'una comissió de treball entre les comunitats educatives de l'Intitut Escola Sant Jordi i l'Escola Diocesana (EDN) per tal de treballar en el nou panorama educatiu del municipi després que la setmana passada es fes públic que els dos centres concertats (col·legi Sant Josep i EDN) passaran a la xarxa pública d'aquí a dos cursos. Segons ha assegurat el consistori, «amb la urgència que aquesta comissió es mereix, ja estem treballant des del minut zero amb les dues direccions i el Departament per tal que sigui efectiva el més aviat possible».

Segons l'Ajuntament, la Inspecció dels Serveis Territorials del Departament d'Educació ja està treballant en les preinscripcions de cara el proper curs, que és un dels aspectes més urgents que s'han de resoldre, «i ho està fent conjuntament amb les dues direccions dels centres educatius del poble». Aquest primer treball conjunt entre els dos equips directius, apunta el consistori, «haurà de ser l'embrió de l'espai de consens entre les dues comunitats educatives». Considera que a la comissió de treball, pilotada pel Departament d'Educació, hi haurà d'haver la representació de tots els col·lectius implicats: alumnat, docència, famílies i Ajuntament.

La creació d'una mesa de treball és una de les principals reivindicacions de la comunitat educativa dels diferents centres. En concret, a l'IE Sant Jordi, tant l'AMPA com l'equip directiu, aposten per fer un sol centre públic i defensen el seu projecte pedagògic, amb una metodologia innovadora, com a línia a seguir.

A més, l'AMPA i la plataforma navassenca Per Un Institut Digne, han demanat a l'Ajuntament de Navàs i al departament d'Educació que es comprometin, abans de les eleccions, a mantenir el projecte educatiu del centre, els llocs de treball del personal i a rehabilitar l'edifici de l'Escola Diocesana (on es concentrarien els estudis de secundària), per adequar-lo al mètode d'ensenyament del centre públic.

L'Ajuntament de Navàs, el Departament d'Educació i la titularitat de l'Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada van fer públic la setmana passada que havien tancat un preacord per integrar a la xarxa pública el Col·legi Sant Josep i l'Escola Diocesana (propietat del Bisbat de Solsona), a partir del curs 2022-2023. Aquest anunci ha generat inquietud i ha obert el debat per redefinir el mapa educatiu del poble i veure quin ha de ser l'encaix del centre públic del municipi, l'IE Sant Jordi, amb els dos concertats.