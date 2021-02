Artés aprova un pressupost molt condicionat pels efectes de la Covid

La incentivació del mercat de lloguer continua sent una de les apostes del govern artesenc AARXIU/Q. C.

L'Ajuntament d'Artés ha donat llum verd a un pressupost de 5.961.292,89 euros per a aquest 2021, proposta que es va aprovar, en un ple telemàtic, amb els vots favorables dels dos partits de govern (Esquerra Republicana d'Artés i CUP Artés) i els vots en contra dels grups de l'oposició (Junts per Artés i de Ciutadans Artés).

L'executiu artesenc argumenta que es tracta d'un pressupost "pensant amb tot el que hem viscut aquest 2020 i preparat per poder-hi seguir fent front el 2021". I en aquest sentit apunten que "la primera prioritat és la de vetllar i ajudar els habitants del municipi. Per això incrementem partides de serveis socials, de promoció econòmica i mantenim partides especials per despeses derivades de la covid-19".

En matèria de personal de l'Ajuntament, es creen dues places noves: una d'agent de policia i una d'electricista per a la brigada. També s'han passat de temporals a fixes 3 places de personal de neteja municipal. Aquest any també, un cop passada l'exposició pública de l'avanç POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal), es contractarà l'equip redactor encarregat de tirar endavant la redacció d'aquest document.

El pressupost manté ua línia iniciada al 2020 per destinar recursos en matèria d'habitatge. Un cop incorporada la tècnica d'habitatge, i amb la reobertura de l'Oficina, s'incrementa la partida d'ajudes al lloguer per a joves i s'augmenta fins a 70.000 euros la partida destinada a polítiques públiques d'habitatge. Aquest augment de la partida d'Habitatge sorgeix de la proposta més votada del tram més alt dels Pressupostos Participatius 2021.

Aquest any, el pressupost municipal s'ha reduït derivat de la condonació de taxes com a mesures d'ajuda per els sectors afectats de la covid-19. Alhora, segons fonts municipals, "al pressupost del 2020 hi vam sumar subvencions importants i co-ingressos variables que no es donen en aquest 2021. Tot i així creiem que des de l'Ajuntament hem de seguir apostant per millorar el poble, tan l'espai públic com ajudant a les persones. Per això mantenim les inversions previstes, com l'aula insonoritzada de l'Escola Municipal de Música, també proposta sorgida dels Pressupostos Participatius 2020".

Per últim l'executiu destaca "la visibilitat" que es dona a una altra de les propostes dels Pressupostos Participatius 2021 amb la reserva d'una petita partida per l'adequació de l'entorn del Bosquet de l'Aplec. El cost definitiu el dictaminarà el projecte executiu. Apart de les partides especials creades també es tiraran endavant la resta de propostes, de menor import, des de les diferents partides de cada àrea.