Sant Joan pot tornar a penjar als fanals les estelades que va fer treure la Junta Electoral

La Junta Electoral de Zona (JEZ) ha rectificat i ha deixat sense efecte el requeriment que dijous passat va fer arribar a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per tal que retirés les estelades que hi havia penjades en fanals del municipi «de forma immediata», arran d'una denúncia presentada pel grup municipal de Ciutadans. Un cop les estelades ja s'havien retirat, aquest dilluns la Junta va acceptar el recurs que havien presentat els partits independentistes de manera que deixa el requeriment sense efecte i les estelades es poden tornar a penjar.

L'Ajuntament de Sant Joan ha explicat que la Junta electoral va enviar un requeriment al consistori el dijous a la tarda perquè es traguessin les estelades dels fanals «de forma immediata» arran d'una denúncia del grup municipal de Ciutadans. Assegura que un cop rebut el requeriment van alertar a la Junta que haurien d'avisar als partits que les havien posat, perquè considerava que, «com ajuntament no érem ningú per treure les estelades dels fanals dels partits». Segons l'Ajuntament van rebre com a resposta que s'havien de treure «immediatament i que ja havíem tardat massa». Finalment, dissabte al matí es van retirar.

Els partits independentistes van presentar un recurs sobre aquesta decisió a la Junta Electoral de Zona i aquest dilluns la secretària de la JEZ els va donar la raó i va deixar sense efecte el requeriment contra l'Ajuntament per treure les estelades. La denúncia interposada per Ciutadans no especificava que estaven penjades en els fanals ocupats per la propaganda electoral dels partits independentistes del municipi, fet que va ocasionar que la JEZ es pensés que les estelades havien estat penjades per l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, segons apunten des del consistori.

ERC, CUP, JxCat i PDeCAT van criticar que l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada retirés les estelades a instàncies de la Junta Electoral de Zona (JEZ) després del recurs presentat per Ciutadans. Per la seva banda, l'Ajuntament assegura que va comunicar a la Junta que els partits hi havien presentat recurs i que els va respondre «que s'havien de treure malgrat el recurs». En un comunicat conjunt, els partits independentistes van criticar que la junta havia «vulnerat» els seus drets, i van considerar que el requeriment, adreçat a l'Ajuntament, no a les candidatures, era «manifestament inexacte» en el seu contingut i basat en una demanda d'una candidatura política, també «inexacta i malintencionada».



Campanya per penjar estelades

Juntament amb l'ANC de Sant Joan i Sant Martí, els partits independentistes duen a terme una campanya conjunta que insta a la població a penjar estelades als balcons i finestres. Les candidatures havien acordat participar d'aquesta campanya i penjar als seus espais electorals, juntament amb els seus cartells, banderes estelades com a «mostra de la unitat i compromís» del moviment independentista. Segons defensen, no és cert que les banderes estiguessin posades en elements de l'espai públic municipal, sinó solament als fanals assignats per l'Ajuntament a aquestes candidatures, d'acord amb el que disposa l'article 55 de la LOREG.

Les candidatures afegeixen que davant la «persecució i repressió» del moviment independentista per part d'estaments espanyols, «tots ells polititzats i gens neutrals», emplacen a la ciutadania a «visualitzar República» penjant estelades als balcons i finestres de les llars i manifestar el seu rebuig a «decisions de caràcter totalitari, incertes i que vulneren el dret de manifestació».