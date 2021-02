Santpedor preveu començar en el proper any l'ampliació del pavelló esportiu

El ple de l'Ajuntament de Santpedor ha aprovat definitivament el projecte per a l'ampliació i reforma del pavelló poliesportiu Rafa Martínez. Ara, el proper pas és la licitació de les obres, que es preveu que es faci aquest mateix any, i la seva posterior execució. Els treballs suposaran la construcció d'una segona pista que doblarà la capacitat actual de les instal·lacions amb l'objectiu de resoldre la necessitat d'espai per a l'activitat esportiva dels diferents clubs del municipi.

Després del termini d'exposició pública i amb les al·legacions del grup Progrés Municipal avaluades i informades pels Serveis Tècnics Municipals, el ple d'aquest mes de febrer ha aprovat el projecte definitiu d'ampliació i reforma del pavelló municipal amb els vots a favor de l'equip de govern d'ERC i Junts per Santpedor i l'abstenció de la CUP, Progrés Municipal i Santpedor En Comú Podem.

El projecte, redactat per la societat Arago Arquitectura Enginyeria SL, contempla ampliar l'actual equipament amb una segona pista annexa, que permetrà doblar la capacitat actual de la instal·lació, que ha quedat petita per acollir l'activitat esportiva, sobretot entre setmana, de les entitats que en fan ús continuadament per a la pràctica de bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol.

El regidor d'Esports, Agustí Comas, ha assegurat que «l'ampliació i reforma del pavelló cobreix una necessitat existent des de fa temps al municipi i dona resposta a la demanda de les entitats per la manca d'espai». En aquest sentit, Comas assegura que «l'Ajuntament fa una clara aposta pel món de l'esport amb altres actuacions a banda de l'ampliació del pavelló, com el projecte de construcció de les grades al camp de futbol o la reforma de la piscina gran, que es va estrenar aquest estiu».

Els treballs d'ampliació del pavelló, que tenen un pressupost, d'1,4 milions d'euros, preveuen 3 pistes transversals per encabir els esports que s'hi practiquen, a banda de la pista central gran. Així, amb la reforma es passarà a disposar d'una instal·lació que en el seu conjunt tindrà una superfície de 3.400 metres quadrats. L'ampliació preveu també, com a novetat, una sala tatami que permetrà acollir la creixent activitat de judo.

La construcció de la nova instal·lació preveu incorporar també millores a la part ja construïda, com per exemple la reforma de les grades actuals o el canvi del marcador. D'altra banda, en el projecte també s'ha incorporat un canvi de caldera per a la millora de l'eficiència energètica de pavelló en la seva totalitat.

Els treballs es faran en una sola fase i les obres consistiran en els enderrocs d'una part construïda, la fonamentació i la construcció de l'estructura, revestiments i acabats. Els prop de 1.500 metres quadrats de nova construcció es destinaran a una segona pista que es podrà usar de forma transversal per a la pràctica esportiva de diferents disciplines.