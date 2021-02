La fiscalia considera que els «9 de Lledoners» van atemptar «contra la pau pública»

La fiscalia considera que els '9 de Lledoners', encausats arran dels actes de protesta que va haver-hi l'1 de febrer de 2019 amb motiu del trasllat dels presos independentistes de Lledoners a Madrid, volien atemptar "contra la pau pública". Acusa a tots nou d'un delicte de desordres públics i tres d'ells, a més, estan investigats per delictes de lesions i d'atemptat contra els agents. Demana penes que oscil·len entre els tres i els set anys de presó. El cas arribarà als jutjats el proper 18 de febrer, quan els acusats estan citats per una vista de conformitat. Aquella mateixa jornada hi ha prevista una concentració de suport als acusats, a les portes dels jutjats de Manresa.

Els fets van tenir lloc la matinada de l'1 de febrer de 2019, jornada en la qual els líders independentistes havien de ser traslladats a Madrid pel judici de l'1-O, en els accessos a la presó de Lledoners. Segons el ministeri fiscal, els acusats, conjuntament "amb terceres persones no identificades", es van posar d'acord per "atemptar contra la pau pública". Ho van fer, afegeix, col·locant cotxes i fent barricades amb cadenes, palets, bidons, objectes punxants i líquid inflamable amb l'objectiu "d'impedir la circulació dels vehicles".

En paral·lel la fiscalia també acusa tres dels encausats de desobediència i lesions. Segons manifesta, es van llençar damunt de tres agents dels Mossos i els hi van donar puntades de peu, cops de puny i de genoll. Com a conseqüència, un va patir esquinços en dos dits de la mà i a les cervicals; un altre un esquinç en un dit i a les cervicals; i el tercer una contusió als testicles i una erosió en un braç.



Penes de tres a set anys de presó

Arran dels fets la fiscalia demana pels tres acusats que haurien agredit als agents de la policia catalana set anys de presó. Tres d'ells corresponen al delicte de desordres públics, dos pel d'atemptat als agents i dos pel de lesions. També una multa de 900 euros per un delicte de lesions lleus i una indemnització de 455 euros per dos dels agents i 245 pel tercer. Pels altres sis acusats exigeix tres anys de presó pel delicte de desordres públics.



Els encausats rebutgen arribar a un acord

El proper 18 de febrer se celebrarà una vista de conformitat al jutjat penal 1 de Manresa. Els acusats, però, ja han avançat que no tenen intenció d'arribar a cap acord. "No acceptarem les rebaixes de presó a canvi de declarar-nos culpables, la dissidència política no és cap delicte", asseguren, tot recalcant que l'única sentència que acaten "és l'absolució".

Amb motiu de la vista s'ha convocat una concentració de suport als acusats als jutjats de Manresa.