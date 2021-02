Sant Fruitós exhaureix els preparats d'arròs per celebrar la festa a casa

Sant Fruitós de Bages ha exhaurit els 2.000 paquets de preparats d'arròs que l'Ajuntament ha posat a disposició de les famílies del municipi perquè aquest cap de setmana puguin fer des de casa la tradicional festa que la població celebra cada diumenge del cap de setmana de Carnaval, ja que enguany no es podrà fer en el format popular tradicional per les mesures de prevenció per la pandèmia. De fet, la reserva dels packs es va esgotar en molt poques hores durant el cap de setmana, fins al punt que aquest dijous se n'han ofert 80 més, però també s'han esgotat en poc més d'una hora. La distribució s'ha començat a fer també aquest dijous a través dels punts habilitats en els diferents nuclis de població.

L'Ajuntament ha hagut d'adaptar la que és una de les festes més emblemàtiques de la població a les restriccions per la pandèmia, però sense renunciar que quedi constància de l'edició i dels actes que més el caracteritzen i del seu caràcter popular, tot i que s'eviten trobades de la població. Així, un dels esdeveniments que defineixen aquesta excepcionalitat serà el que es portarà a terme diumenge al matí i que s'ha batejat com «L'arròs de casa nostra», que substitueix l'acte central de la festa, la de l'elaboració i repartiment de l'arròs a la zona del Bosquet, on molts veïns fan també l'àpat popular.

Atès que l'aposta és fer viure la Festa de l'Arròs des de casa però que se'n mantingui l'esperit, l'Ajuntament ha posat a disposició de tots els santfruitosencs l'arròs per a un total de 2.000 persones, mitjançant uns paquets que calia reservar prèviament. El preparat per a l'arròs es dona precuinat, envasat al buit i refrigerat perquè cada família en completi l'elaboració a casa seva. Genís Noguera "El Fusteret", cap de la Colla dels Cuiners de l'Arròs, ha estat l'encarregat de cuinar tot el preparat i d'explicar a través d'un vídeo didàctic els passos que cal fer per poder-ne gaudir.

L'Ajuntament recorda que, ateses les mesures de prevenció de la covid-19, aquests àpats s'han de fer dins dels grups bombolla i no ampliar-los, i alhora anima els veïns a publicar les fotografies de la celebració a casa seva a través de les xarxes socials amb l'etiqueta #larrosdeSFBnosatura.

Altres esdeveniments que ja són tradicionals d'aquesta Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages també s'han hagut de readaptar, però s'han mantingut en el programa en aquesta versió ajustada.