Santpedor enceta un concurs a Instagram per celebrar el Carnestoltes

L'Ajuntament de Santpedor ha donat el tret de sortida a un concurs d'Instagram com a alternativa a la celebració dels tradicionals actes que es porten a terme al poble amb motiu de Carnestoltes. La situació actual de pandèmia i les mesures marcades pel Procicat no fan possible celebrar la ruta del Bakalau, la rua i el ball de dissabte, el Carnestoltes infantil i el concurs de caldo per penyes, entre d'altres actes programats anys anteriors.

La proposta de l'Ajuntament és que els santpedorencs i santpedorenques segueixin amb la tradició de disfressar-se per celebrar el Carnestoltes i ho comparteixin a través d'Instagram amb l'etiqueta #Carnestoltes2021santpedor i mencionant el perfil de l'Ajuntament @ajsantpedor. Els participants podran optar a un lot de productes de comerç local si són els guanyadors d'una de les tres categories: infantil fins a 12 anys, adult a partir de 12 anys, i de grup amb màxim 6 persones si no són convivents.

El concurs estarà obert del dijous 11 al diumenge 14 de febrer de 2021, ambdós inclosos, i el veredicte del jurat es farà públic el 17 de febrer. Les persones que hi vulguin participar poden consultar les bases del concurs al web del Consistori (www.santpedor.cat).