Un centenar de veïns es concentra contra les ocupacions a Sant Fruitós

Un centenar de veïns de Sant Fruitós, es van manifestar ahir en contra de la presència d'okupes la zona del carrer Sallent d'aquesta població. En la protesta un dels moments de màxima tensió es va produir quan dos okupes van baixar al carrer i es van encarar amb els concentrats. Tot i això, la ràpida intervenció policial va impedir que la situació anés a més.

La protesta, que va tenir lloc a la plaça Salvador Espriu, es va allargar aproximadament una hora durant la qual els veïns van fer ressonar algunes cassoles. A més, van fer explícit el seu rebuig a la presència d'okupes amb crits de «fora, fora fora» i «no volem okupes» tot enfocant-se cap a un dels habitatges ara ocupats. Precisament van ser els dos okupes d'aquest habitatge els que passats uns 40 minuts de la protesta van acabar baixant al carrer i es van encarar als manifestants. Els agents de la Policia Local es van interposar entre uns i altres i finalment van convèncer els okupes perquè tornessin al pis.

El president de la comunitat de veïns del número 70 del carrer Sallent, Edu López i el de l'Associació de Veïns del barri Torre de Sanmartí, Vicenç Ibáñez, explicaven ahir a Regió7 que el què ha acabat amb la seva paciència va ser una okupació que es va consumar abans d'ahir. Finalment, però ahir, la col·laboració entre veïns, policia local i ajuntament van aconseguir que l'okupa marxés de forma voluntària.

López i Ibáñez denuncien que des de fa unes setmanes a la zona del carrer Sallent s'han produït diversos intents d'ocupacions. Detallen que es troben amb persones que truquen als intèrfons i amb «qualsevol excusa» demanen als veïns que els obrin per intentar accedir als edificis.

El seu temor és que, donat que hi ha diversos habitatges buits a la zona, puguin arribar màfies i més okupes que els generin problemes.

D'altra banda, durant la concentració d'anit també es van recollir instàncies que ara presentaran a l'ajuntament. En aquestes instàncies exposen l'ocupació frustrada d'aquest dimecres i demanen que «es doti immediatament de més recursos la policia local per a poder donar abast i servei de qualitat ta tota la població». També reivindiquen que «es reforcin immediatament les rutes en el nostre entorn, que és on actualment hi ha un risc important i evident d'ocupació d'habitatges».

Finalment, també demanen el suport del govern i el ple municipal perquè «donin tot el suport a les comunitats afectades actualment i portin a terme totes les accions necessàries per minimitzar i/o mitigar els riscos per a la seguretat ciutadana i de les nostres famílies i propietats» a l'entorn del barri Torre Sanmartí.