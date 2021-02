Sant Fruitós desencalla el pla per poder intervenir al sector de l'hostal de Pineda

Sant Fruitós de Bages podrà desenvolupar, finalment, el sector de l'antic hostal de Pineda que tan esperava. El ple municipal ha aprovat inicialment per unanimitat aquest dijous al vespre la modificació urbanística que ha de fer possible aplicar el canvi d'usos previst en aquest àmbit i en el sector de Can Figueras, que podran acollir noves àrees destinades a serveis, equipaments i zones vedes.

Aquesta modificació afecta principalment la parcel·la de gairebé 11.000 metres quadrats de la urbanització de Pineda on a final dels anys 60 es va construir un centre esportiu amb piscina i restaurant, que amb el temps va entrar en un procés de decadència i desús fins a l'actualitat. L'aprovació que s'ha fet ara permetrà ampliar els usos més enllà dels esportius que tenia fins ara i convertir aquesta parcel·la en un espai polivalent públic i privat. L'àrea privada, d'uns 6.000 metres quadrats, es podrà destinar a usos educatius, esportius, sanitaris i assistencials, socioculturals, o fins i tot s'hi podria construir un bar-restaurant o un espai administratiu al servei dels veïns de Pineda. La resta és d'utilitat pública, que inclou uns 3.350 metres quadrats d'espais lliures amb una àrea esportiva, places i parcs, uns 800 metres quadrats de vials, i 535 més destinats a equipaments públics, amb idèntics usos que l'àrea privada tret del sanitari i assistencial.

El nou ordenament d'aquest sector comporta una compensació de zones verdes que en part es trasllada a un altre àmbit de la urbanització de Pineda, i majoritàriament a l'entorn de Can Figueras, al sud del nucli urbà, «que ens permetrà generar un nou sistema d'espais públics entre el Bosquet i el pavelló», segons va apuntar al ple el regidor de Planejament Urbanístic i Territori, David Uró. De fet, es tracta d'un espai de més de 50.000 metres quadrats, però que en realitat en transformarà poc més de 10.000, que passaran de residencials a espais lliures. Aquests, sumats als de Pineda, representen al voltant de 22.000 metres quadrats que Sant Fruitós podrà destinar a partir d'ara a serveis, equipaments i zona verda.



Tots contents, però amb retrets

L'aprovació inicial de dijous encarrila un procés de transformació urbanística que fa temps que s'arrossega perquè s'hi han fet diverses revisions pendents d'informes que l'han dilatat en el temps, la qual cosa va ser motiu de retrets al ple entre govern i oposició. Tots van votar-hi a favor, però amb una discussió que va portar cua sobre el paper que hi ha tingut cadascú.

El líder de Gent fent Poble, Joan Carles Batanés, va dir que el seu grup, ara a l'oposició, «som qui més ho celebrem, perquè el que s'aprova avui és el nostre projecte». En aquest sentit, va recordar que el procés per transformar el sector de l'hostal de Pineda va arrencar sota els governs de GfP, i va insistir que el document que dijous s'aprovava per ple «és el mateix que el nostre grup ja va posar sobre la taula fa onze mesos», poc abans de la moció de censura impulsada per ERC, Junts i PSC i que va deixar GfP a l'oposició. Batanés va acusar l'actual govern «d'haver perdut un any amb una demostració de força absurda per voler-se atribuir ell els mèrits», i considera que en aquest temps «ja tindríem l'aprovació provisional i estaria en procés la definitiva».

Al seu torn, el regidor de Planejament Urbanístic i Territori , el republicà David Uró, va recordar a Batanés que la proposta inicial va ser revocada per un jutge, «i si s'ha modificat és per dotar-la d'una major seguretat jurídica». Uns canvis que Batanés va dir que no veia per enlloc, i que Uró va justificar en base a nous informes que s'han hagut de demanar, i que bàsicament afecten «la valoració econòmica del sistema de compensacions de zones verdes i de qui les paga». Uns canvis, va dir, que «milloren» la proposta inicial. Tanmateix, Uró sosté que «és indiferent de qui sigui el projecte, perquè l'important és que és bo per al poble».

Tot plegat es completarà amb els projectes urbanístic i d'urbanització, amb els quals es concretarà què i com es construeix.